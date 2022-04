Maureen, mamá de Hugo, exige justicia luego del asesinato de su hijo.

Hugo Carbajal, un joven de 15 años de edad, asistió a una fiesta en el Estado de México el pasado sábado 2 de abril; el evento se llevó a cabo en Zona Esmeralda, conformada por Naucalpan, Lomas Verdes, Atizapán y Jilotzingo.

Hugo tuvo un altercado con un sujeto identificado como Mauricio “N”, quien le reventó una botella en la cabeza y le causó varias heridas en el cuello.

El joven falleció después de ingresar al hospital, pues perdió los signos vitales derivado de las cortadas en el cuello con la botella.

Hugo, quien fuera apasionado del futbol americano, fue enterrado el pasado lunes en el Estado de México, y la tarde del pasado martes, sus amigos y familiares bloquearon Periférico Norte para exigir justicia.

El apoyo para el joven también ha sido inmenso en las redes sociales, pues los internautas exigen que se detenga al agresor con el hashtag #JusticiaParaHugo.

Mamá de Hugo visitó nuestro foro de Venga la Alegría

La señora Maureen Amaro visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta misma mañana para exigir justicia para su hijo Hugo. El joven habría defendido a una mujer en la fiesta de Zona Esmeralda, momento que desató el altercado con su agresor.

“Era un joven como todos, Hugo era amoroso. La información que me dieron los muchachos fue que defendió a una niña, esa era su personalidad, él no quería que tocaran a las niñas”, declaró a este programa.

“Es un crimen, yo lo único que quiero es justicia porque nadie me va a regresar a mi hijo. Es la justicia para Hugo y para todas las estadísticas de homicidio”, continuó.

La señora Maureen se ha convertido en un ejemplo de entereza y fuerza, quien no descansará hasta que se haga justicia para Hugo.

“Quiero dejar claro que si estoy con Flor Rubio es porque ella es mamá como yo. Vamos a esperar a que se haga justicia”, declaró.

“No sé de dónde voy a sacar fuerza, pero ahí voy a estar. No me voy a detener, nunca he tenido miedo y no lo voy a tener ahora”, concluyó en Venga la Alegría.

