Humberto Zurita esquiva comparaciones con Luis Miguel en su relación.

Ahora que es pareja sentimental de Stephanie Salas, Humberto Zurita esquiva y deshecha las posibles comparaciones entre él y Luis Miguel, padre de Michelle Salas, hija mayor de la actriz.

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Luis Miguel, hace cuántos años anduvo, yo creo que ella ha tenido parejas muy importantes, tuvo el papá de Camila, ocho años, no sé cuánto, no sé porque siguen con Luis Miguel, porque es el que interesa

A ver a Luis Miguel, sí porque no, yo a Luis Miguel no lo conozco personalmente, lo he visto dos veces en mi vida, me cae muy bien, súper. Además, es el ídolo de México, vamos, una de nuestras mejores voces

Humberto Zurita habló de las comparaciones con Luis Miguel.

Y, hablando de las parejas que han formado parte de su vida, Humberto dejó claro que su esposa Christian Bach, siempre tendrá un lugar muy especial en su vida y, admite que desde el principio supo que su relación con Stephanie podía generar muchas preguntas.

No la tengo que recordar, Christian está siempre conmigo, no, no, eso no; la verdad, yo nunca pensé por lo que vengo de Christian, por una relación tan larga con Christian que, pues iba a generar, no sé, preguntas de un lado

Stephanie, viene de una familia tan, tan importante, sí lo pensamos, por eso nos manejamos en ese perfil bajo

El actor le mandó un mensaje a la polémica revista que publicó las fotos de Jorge Salinas.

En otros temas, Humberto reaccionó a las fotografías que una revista filtró en las que se ve al actor, Jorge Salinas aparentemente con una mujer que no es su esposa.

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Pues yo no soy nadie para regañar, creo que esas revistas cuentan verdades a medias o te dicen ‘Es que a mí me lo dijeron’, está mal eso

El actor viajó a Chihuahua para retomar la temporada teatral de 'Papito Querido', ahora a lado, justamente de

Stephanie Salas.

