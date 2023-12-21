Humberto Zurita revela que se irá de vacaciones con Stephanie Salas

Humberto Zurita viajó este miércoles con rumbo desconocido, acompañado por su hijo Emiliano Zurita y su pareja Stephanie Salas; quien por cierto, esquivó a la prensa enviando a su amado como señuelo.

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¿Qué dijo Humberto Zurita?

En una breve charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Humberto Zurita declaró que se irá de vacaciones con su amada; sin embargo, no reveló más detalles sobre su destino. “Nos vamos de vacaciones, pero no les vamos a decir a dónde”.

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“Vamos a lo más frío del mundo, eh. Felicidades, feliz Año Nuevo”, agregó el actor mientras se dirigía a la sala donde saldría su vuelo, en compañía de Emiliano Zurita. Al preguntarle si se reuniría en estas fechas decembrinas con su familia, el actor señaló a su hijo y declaró que sí.

Mientras Humberto Zurita contestaba, vimos pasar a Stephanie Salas por detrás, quien en ningún momento se detuvo para dar declaración alguna. Por su parte, el histrión recalcó que pasará estas fechas con “mis hijos, con Stephanie, con toda la familia”.

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Y, aunque Humberto quiso regresar para terminar la entrevista, la propia Stephanie Salas lo jaló del brazo para que esto no sucediera y ambos se marcharon hacia la sala de espera, donde tomarían su vuelo.

