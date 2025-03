Imelda Tuñón buscaría incursionar como cantante en el regional mexicano

La disputa legal que mantienen Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián parece haber tenido un pequeño break, pues si bien esta continúa, al parecer los conflictos entre ambas personas han disminuido, hecho que podría ayudar a que la influencer tome un nuevo rumbo en su vida dentro del apartado profesional.

Vale mencionar que fue el pasado 1 de marzo cuando las autoridades de la Ciudad de México tomaron la decisión de devolverle al pequeño José Julián luego de que este permaneciera durante 38 días al cuidado de su abuela, la costarricense Maribel Guardia. Ante ello, parece ser que la situación entre ambas, si bien continúa tensa, ha respirado un poco en los últimos días.

¿Imelda Tuñón será cantante del regional mexicano?

Y, en medio de este conflicto legal que se mantiene, ha comenzado a esparcirse el rumor del posible interés de Imelda Tuñón por incursionar en el mundo de la música, más precisamente en el regional mexicano. Este género no solo tiene como artífices principales a Ángela Aguilar y Christian Nodal, sino que, en su momento, fue el que hizo grande a su otrora suegro; es decir, Joan Sebastian.

Eso sí, según lo revelado por el periodista Javier Ceriani, si no incursiona en el regional mexicano, Imelda Tuñón tendría en mente integrarse a la música grupera, aunque alejada de lo que hoy en día representa Alicia Villarreal: “Y aquí hay un lugar vacío en el grupero y esta canción que te mandé le tira al grupero. No le va a tirar de hace 80 mil años. O sea, no voy a ser Alicia Villarreal, puedo cantar sus canciones pero necesita una revolución”, explicó en audios filtrados por la fuente.

¿Ya hay un acuerdo con Maribel Guardia?

Si bien el conflicto mediático ha cesado en los últimos días, lo anterior no significa que Imelda Tuñón y Maribel Guardia hayan llegado a un acuerdo. De hecho, se sabe que posiblemente la actriz y cantante ya no dispute la custodia del niño de 7 años de edad, pues de acuerdo con su representante legal, está harta y cansada de la situación.