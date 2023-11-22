Así puedes imprimir tu Acta de Nacimiento oficial desde tu casa

El avance de la tecnología ha simplificado numerosos trámites gubernamentales y la obtención del Acta de Nacimiento oficial en pleno 2023 no es la excepción, pues ahora es posible incluso obtenerla con un código QR.

En este sentido, imprimir dicho documento crucial desde la comodidad de tu hogar es un proceso fácil y rápido que consta de algunos simples pasos. A continuación te los decimos.

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¿Cómo imprimir el Acta de Nacimiento oficial desde casa?

Paso 1: Accede a la página oficial del Gobierno de México

El primer paso para obtener tu Acta de Nacimiento actualizada es dirigirte a la página oficial del Gobierno de México. Busca el apartado específico destinado a este documento. Al comenzar el trámite, se te solicitará tu CURP. No obstante, si no la recuerdas, el sistema te permitirá llenar una plantilla con datos más específicos. Posteriormente, ingresarás a una segunda pantalla donde deberás proporcionar la información de al menos uno de tus padres.

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Paso 2: Revisa y verifica tus datos

Una vez completado el ingreso de datos, llega el momento de revisar minuciosamente toda la información proporcionada. Es crucial asegurarse de que todos los datos estén correctos antes de continuar. Si todo está en orden, puedes confirmar y proceder al siguiente paso.

Paso 3: Realiza el pago del trámite

El costo del trámite varía según la zona en la que fuiste registrado. Podrás realizar el pago de manera segura con tarjeta de crédito y/o débito. Es importante verificar la cantidad correspondiente a tu estado en la lista de precios.

Paso 4: Descarga e imprime tu Acta de Nacimiento

Una vez confirmado el pago, llega el último paso: la descarga e impresión del documento en cuestión. Puedes optar por guardar el documento en formato digital o solicitar que te lo envíen a tu correo electrónico para mayor conveniencia.

¿Cuáles son los costos del Acta de Nacimiento por estado?

Es esencial conocer los costos asociados con la obtención del Acta de Nacimiento, ya que varían según el estado de registro. Por tal razón, a continuación te detallamos el precio por estado:

