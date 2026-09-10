Las áreas pequeñas no siempre necesitan una ampliación para ganar metros. En muchas casas hay espacios muertos o desaprovechados en paredes, puertas, zonas altas y debajo de muebles, áreas en las que puedes colocar estantes, ganchos, cajas u organizadores sin ocupar el mismo espacio que un mueble convencional. Mientras que así puedes guardar las servitoallas de reserva con estas 5 ideas sin arruinar la decoración de la cocina.

Una esquina estrecha puede recibir una estantería vertical, la parte posterior de una puerta puede alojar accesorios y el espacio bajo una escalera puede convertirse en almacenamiento cerrado. Mientras que estas 6 ideas bonitas para aprovechar el espacio vacío que hay arriba de la televisión.

Qué hacer con los rincones muertos de la casa: 7 ideas para recuperar metros que no sabías que tenías|IA

Las ideas para ocupar los rincones muertos de la casa

1. Estantería esquinera: Las esquinas suelen quedar fuera de la distribución principal del mobiliario, pero una estructura triangular o estrecha puede convertirlas en una zona útil.

2. Estructura del piso al techo: Este formato funciona bien en una pared que no tenga ventanas ni puertas. La parte inferior puede concentrar cajas, libros o artículos de mayor peso, mientras los niveles superiores pueden reservarse para objetos que se utilizan con menor frecuencia.

3. Puerta en almacenamiento: Un organizador colgante, una serie de ganchos o un sistema específico para puerta puede guardar bolsos, accesorios, productos de limpieza y otros objetos.

4. Repisa sobre una puerta: El espacio que queda entre el marco superior y el techo puede convertirse en una zona de almacenamiento si existe suficiente profundidad.

5. Muebles altos. La superficie superior de los muebles también puede aportar capacidad adicional. Esta distribución también facilita reservar las zonas inferiores para aquello que se utiliza con mayor frecuencia.

6. Mueble estrecho: Un módulo vertical de poca profundidad puede ocupar un espacio donde un armario convencional no cabe.

7. Espacio debajo de escaleras: Cuando una vivienda cuenta con escaleras interiores, el espacio inferior puede ser una de las zonas más desaprovechadas.