Qué hacer con las monedas de 10 y 20 centavos de tu casa: 5 ideas para reciclarlas

Si en casa tienes muchas monedas de 10 y 20 centavos puedes darles un nuevo uso con estas increíbles ideas. Así vas a obtener objetos útiles y decorativos para tu hogar que son una gran alternativa.

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Ten en cuenta que sus tonos cobrizos y dorados le dan un toque rústico y brillante que son ideales para obtener nuevos objetos decorativos. Ahora sí manos a la obra con estas ideas DIY.

¿Cómo se pueden reciclar las monedas?

Cuencos y centros de mesa metálicos

Una de las ideas es poder crear un cuenco decorativo para usar como porta llaves o también centro de mesa. Lo que debes hacer es inflar un globo a la mitad y ubícalo al revés sobre un soporte.

Las monedas deben ser limpiadas con vinagre, las secas bien y comienzas a pegarlas entre sí rodeando la superficie del globo con silicona caliente o con pegamento de contacto. La parte superior debe quedar libre. Cuando el pegamento se seque vas a pinchar el globo y obtendrás el cuenco.

Este cuenco es hermoso.|Pinterest

Renovación de cajas y cofres decorativos

Otra opción es disponer de una caja vieja de cartón resistente, plástico o madre y las monedas para realizar un cofre elegante. Lo que debes hacer es pegar las monedas una al lado de la otra sobre la tapa o las paredes de la caja.

Si quieres un acabado profesional puedes aplicar una pastina casera para rellenar los espacios que quedan entre las monedas. Cuando se seque vas a tener que lijar las monedas para limpiar su superficie y aplica un pulidor de metales.

Portavasos y mosaicos brillantes

Con las monedas puedes diseñar mosaicos geométricos protectores de superficies. Lo que tienes que hacer en este caso es cortar una base circular o cuadrada de corcho o madera delgada. Pegá las monedas en hileras bien juntas cubriendo toda la base. Para nivelar la superficie y que tus vasos no se tambaleen, aplica una capa de resina epoxi transparente por encima.

Estos posavasos son hermosos.|Pinterest

Cuadros artesanales y arte en relieve

Si quieres un resultado más artístico puedes dibujar una silueta en una madera o lienzo grueso (por ejemplo, el tronco de un árbol, un mapa o una inicial). Luego vas a pegar las monedas de 10 y 20 centavos de manera superpuesta para simular escamas, hojas o texturas de relieve.

Macetas y jarrones revestidos

Por último, puedes cambiar el aspecto de tus jarrones de vidrio o macetas agrietadas. Para ello deberás limpiar la superficie del jarrón e ir pegando las monedas en filas horizontales, simulando un efecto de escamas de pez. Para terminar puedes sellar todo con un barniz transparente en aerosol para que el material no se oxide.