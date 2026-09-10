Manualidades de Jardinería: Cómo crear macetas autorregantes a partir de botellas de plástico y cordón de algodón

Las búsquedas sobre manualidades se han multiplicado en 2026 debido a que cada vez más personas eligen esta práctica como entretenimiento. La posibilidad de crear con las manos y sin grandes inversiones, despierta la curiosidad entre quienes buscan desarrollar su imaginación y creatividad.

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Las redes sociales y algunos sitios web especializados son los lugares en donde se pueden hallar innumerables proyectos de manualidades. Estos están inspirados en diferentes temáticas por lo que logran cubrir todos los gustos y preferencias.

Manualidades de Jardinería

Las manualidades que podemos encontrar en Internet siempre vienen acompañadas de guías y tutoriales para facilitar su concreción. Al respecto, hoy queremos darte a conocer una interesante iniciativa para que puedas reutilizar botellas plásticas y beneficiar a tu jardín.

#helechocuernodealce #helecho #autorriego #maceta #plantasbonitas #plantasdecasa #enabrilhojasmil #leca #arcillaexpandida #diy #macetadiy #asmr #asmrvideos ♬ Otra Vez - ProdMarvin @enabrilhojasmil ❤️ Maceta de autorriego para tus plantas diferente y muy original ❤️ 🪴 No sabes lo mucho que me relajé haciendo esta maceta. Te cuento el paso a paso: 🌱 Necesitas, lo primero, un recipiente de vidrio. El tamaño a elegir, pero suficiente para el diámetro de la planta!! 🌱 También un cordón de algodón trenzado a poder ser (para que dure más) 🌱 Coloca el cordón dentro del recipiente con los extremos por fuera 🌱 Pon una base de leca. Yo puse aproximadamente la mitad para tener más “depósito” pero en la siguiente creo que pondré menos (recuerda enjuagar la leca varias veces antes de usarla. ¡Sobre todo si es nueva! 🌱 A continuación, una pequeña capa de musgo (opcional, pero a mi me gusta más para mantener mejor la humedad) 🌱 Encima, una pequeña capa de sustrato. 🌱 Dobla uno de los extremos del cordón para que quede sobre el sustrato 🌱 Pon un poco más de sustrato y coloca la planta 🌱 Alrededor de la planta, pon el otro extremo del cordón 🌱 Rellena con más sustrato y aprieta (LIGERAMENTE) para poner un poco más (que luego con el riego siempre se asienta un poco). 🌱 Riega hasta llenar el nivel de la leca (sin llegar al musgo ni al sustrato). El cordón irá transfiriendo el agua: MAGIA!!!! 🌱 Cuando veas que la leca se ha quedado sin nada de agua, puedes rellenar. La planta irá cogiendo lo que necesite ¡así de fácil! Yo lo he puesto en un helecho pero…puedes probarlo con la que quieras!!! ¿Te ha gustado tanto como a mi? ¿Lo vas a intentar? ¿Me enseñarás la foto? Te leo en comentarios!!!! #plantasverdes

Se trata de una manualidad inspirada en la jardinería y que consiste en aprender a crear macetas autorregantes a partir de botellas de plástico y cordón de algodón. Se trata de un proyecto sencillo de reciclaje que combina creatividad, sustentabilidad y practicidad.

¿Cómo crear macetas autorregantes?

Esta técnica señalada anteriormente aprovecha el principio de capilaridad, permitiendo que las plantas absorban agua gradualmente a medida que la necesitan. Esta manualidad es ideal si sueles pasar días fuera de casa o buscas optimizar el cuidado de tu jardín.

Crear macetas autorregantes ayuda a reducir el consumo de plástico de un solo uso y ofrece una excelente solución para cultivar hierbas aromáticas, pequeñas hortalizas o plantas de interior. La guía detallada a continuación te permitirá avanzar con esta manualidad de jardinería fácilmente:

Materiales

Botella de plástico transparente de 1.5 o 2 litros

Cordón o mecha de algodón de unos 20-30 cm

Tijeras o cúter

Punzón o clavo para perforar

Sustrato adecuado y la planta o semilla a cultivar

Agua

Paso a paso