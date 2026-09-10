Manualidades de Jardinería: Cómo crear macetas autorregantes a partir de botellas de plástico y cordón de algodón
Manualidades de Jardinería. Aprende cómo hacer una maceta autorregante casera con esta guía paso a paso con botellas y cordón de algodón.
Las búsquedas sobre manualidades se han multiplicado en 2026 debido a que cada vez más personas eligen esta práctica como entretenimiento. La posibilidad de crear con las manos y sin grandes inversiones, despierta la curiosidad entre quienes buscan desarrollar su imaginación y creatividad.
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Las redes sociales y algunos sitios web especializados son los lugares en donde se pueden hallar innumerables proyectos de manualidades. Estos están inspirados en diferentes temáticas por lo que logran cubrir todos los gustos y preferencias.
Manualidades de Jardinería
Las manualidades que podemos encontrar en Internet siempre vienen acompañadas de guías y tutoriales para facilitar su concreción. Al respecto, hoy queremos darte a conocer una interesante iniciativa para que puedas reutilizar botellas plásticas y beneficiar a tu jardín.
@enabrilhojasmil ❤️ Maceta de autorriego para tus plantas diferente y muy original ❤️ 🪴 No sabes lo mucho que me relajé haciendo esta maceta. Te cuento el paso a paso: 🌱 Necesitas, lo primero, un recipiente de vidrio. El tamaño a elegir, pero suficiente para el diámetro de la planta!! 🌱 También un cordón de algodón trenzado a poder ser (para que dure más) 🌱 Coloca el cordón dentro del recipiente con los extremos por fuera 🌱 Pon una base de leca. Yo puse aproximadamente la mitad para tener más “depósito” pero en la siguiente creo que pondré menos (recuerda enjuagar la leca varias veces antes de usarla. ¡Sobre todo si es nueva! 🌱 A continuación, una pequeña capa de musgo (opcional, pero a mi me gusta más para mantener mejor la humedad) 🌱 Encima, una pequeña capa de sustrato. 🌱 Dobla uno de los extremos del cordón para que quede sobre el sustrato 🌱 Pon un poco más de sustrato y coloca la planta 🌱 Alrededor de la planta, pon el otro extremo del cordón 🌱 Rellena con más sustrato y aprieta (LIGERAMENTE) para poner un poco más (que luego con el riego siempre se asienta un poco). 🌱 Riega hasta llenar el nivel de la leca (sin llegar al musgo ni al sustrato). El cordón irá transfiriendo el agua: MAGIA!!!! 🌱 Cuando veas que la leca se ha quedado sin nada de agua, puedes rellenar. La planta irá cogiendo lo que necesite ¡así de fácil! Yo lo he puesto en un helecho pero…puedes probarlo con la que quieras!!! ¿Te ha gustado tanto como a mi? ¿Lo vas a intentar? ¿Me enseñarás la foto? Te leo en comentarios!!!! #plantasverdes #helechocuernodealce #helecho #autorriego #maceta #plantasbonitas #plantasdecasa #enabrilhojasmil #leca #arcillaexpandida #diy #macetadiy #asmr #asmrvideos ♬ Otra Vez - ProdMarvin
Se trata de una manualidad inspirada en la jardinería y que consiste en aprender a crear macetas autorregantes a partir de botellas de plástico y cordón de algodón. Se trata de un proyecto sencillo de reciclaje que combina creatividad, sustentabilidad y practicidad.
¿Cómo crear macetas autorregantes?
Esta técnica señalada anteriormente aprovecha el principio de capilaridad, permitiendo que las plantas absorban agua gradualmente a medida que la necesitan. Esta manualidad es ideal si sueles pasar días fuera de casa o buscas optimizar el cuidado de tu jardín.
Crear macetas autorregantes ayuda a reducir el consumo de plástico de un solo uso y ofrece una excelente solución para cultivar hierbas aromáticas, pequeñas hortalizas o plantas de interior. La guía detallada a continuación te permitirá avanzar con esta manualidad de jardinería fácilmente:
Materiales
- Botella de plástico transparente de 1.5 o 2 litros
- Cordón o mecha de algodón de unos 20-30 cm
- Tijeras o cúter
- Punzón o clavo para perforar
- Sustrato adecuado y la planta o semilla a cultivar
- Agua
Paso a paso
- Corte de la botella: Lava y seca bien la botella. Corta el envase por la mitad con las tijeras o cúter. La parte superior (con el pico) funcionará como contenedor de la planta, mientras que la base actuará como depósito de agua.
- Perforación de la tapa: Haz un agujero en el centro de la tapa de plástico utilizando un punzón o un clavo caliente. El orificio debe ser lo suficientemente ancho como para pasar el cordón de algodón.
- Colocación del cordón: Anuda un extremo del cordón para que no se deslice por completo y pásalo a través del agujero de la tapa, de modo que el nudo quede en la parte interior de la tapa. Enrosca la tapa de nuevo en el cuello de la botella.
- Ensamblaje: Coloca la parte superior de la botella boca abajo (en forma de embudo) dentro de la base. Asegúrate de que el cordón cuelgue hacia el fondo de la base.
- Preparación del cultivo: Sostén el cordón erguido hacia la mitad del embudo mientras agregas el sustrato. Llena con tierra, coloca tu planta o semillas y presiona suavemente.
- Puesta en marcha: Llena la base inferior con agua hasta que cubra al menos un par de centímetros del cordón, asegurándote de que el pico con la tapa no quede sumergido. El algodón absorberá el agua e irá humedeciendo la tierra de forma constante.