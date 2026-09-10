Urano retrógrado: así afectará a cada signo del 10 de septiembre de 2026 al 8 de febrero de 2027

Desde el 10 de septiembre de 2026 hasta el 8 de febrero de 2027, Urano retrógrado en Géminis puede marcar una etapa de revisión, cambios inesperados y transformación de la manera en que las personas piensan, se comunican y toman decisiones. El planeta asociado con la innovación y las rupturas con lo establecido recorrerá nuevamente algunos grados geminianos para impulsar procesos internos.

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Según la astrología, este período no necesariamente representa una etapa negativa. La retrogradación de Urano puede hacer que aquello que parecía estable comience a cuestionarse y, en consecuencia, cada signo tendrá que encontrar una nueva manera de adaptarse a los cambios que surjan durante estos meses.

Horóscopo: ¿Cómo afectará Urano retrógrado en Géminis 2026-2027 a cada signo?

Aries : una nueva forma de comunicarte . Puede llevarte a revisar la manera en que expresas tus ideas y te relacionas con tu entorno cercano. Podrías cambiar de opinión sobre un proyecto, estudio o decisión que dabas por definitiva.

: . Puede llevarte a revisar la manera en que expresas tus ideas y te relacionas con tu entorno cercano. Podrías cambiar de opinión sobre un proyecto, estudio o decisión que dabas por definitiva. Tauro : una transformación de tus prioridades . El tránsito puede hacerte cuestionar la manera en que administras tus recursos y aquello que consideras realmente importante. Una idea inesperada podría ayudarte a encontrar una nueva solución económica o profesional.

: . El tránsito puede hacerte cuestionar la manera en que administras tus recursos y aquello que consideras realmente importante. Una idea inesperada podría ayudarte a encontrar una nueva solución económica o profesional. Géminis : un cambio profundo de identidad . Se produce en tu signo y puede llevarte a replantear decisiones relacionadas con tu imagen, tus objetivos y la persona en la que quieres convertirte. El período puede ayudarte a recuperar una parte de ti que habías dejado de lado.

: . Se produce en tu signo y puede llevarte a replantear decisiones relacionadas con tu imagen, tus objetivos y la persona en la que quieres convertirte. El período puede ayudarte a recuperar una parte de ti que habías dejado de lado. Cáncer : una revelación que llega desde el mundo interior . La retrogradación puede favorecer un proceso de introspección y hacer visibles pensamientos o emociones que normalmente permanecen ocultos. Será importante descansar y evitar sobrecargar la mente con preocupaciones innecesarias.

: . La retrogradación puede favorecer un proceso de introspección y hacer visibles pensamientos o emociones que normalmente permanecen ocultos. Será importante descansar y evitar sobrecargar la mente con preocupaciones innecesarias. Leo : nuevas personas pueden cambiar tus planes . Puede generar movimientos inesperados dentro de amistades, grupos y proyectos colectivos. Una relación podría tomar una dirección diferente o aparecer una conexión que te ayude a imaginar un futuro distinto.

: . Puede generar movimientos inesperados dentro de amistades, grupos y proyectos colectivos. Una relación podría tomar una dirección diferente o aparecer una conexión que te ayude a imaginar un futuro distinto. Virgo : un giro en tus objetivos profesionales . Durante estos meses podrías cuestionar una meta que hasta ahora parecía imprescindible. La influencia de Urano puede ayudarte a descubrir que existe más de un camino para alcanzar el reconocimiento que buscas.

: . Durante estos meses podrías cuestionar una meta que hasta ahora parecía imprescindible. La influencia de Urano puede ayudarte a descubrir que existe más de un camino para alcanzar el reconocimiento que buscas. Libra : una nueva perspectiva amplía tus horizontes . El tránsito puede despertar interés por estudiar, viajar, enseñar o explorar ideas diferentes. Una creencia que durante mucho tiempo consideraste definitiva podría comenzar a transformarse.

: . El tránsito puede despertar interés por estudiar, viajar, enseñar o explorar ideas diferentes. Una creencia que durante mucho tiempo consideraste definitiva podría comenzar a transformarse. Escorpio : una verdad sale a la superficie . Puede impulsar una revisión profunda de asuntos relacionados con la confianza, la intimidad y los recursos compartidos. Una información inesperada podría ayudarte a tomar una decisión que venías postergando.

: . Puede impulsar una revisión profunda de asuntos relacionados con la confianza, la intimidad y los recursos compartidos. Una información inesperada podría ayudarte a tomar una decisión que venías postergando. Sagitario : cambios en las relaciones . El tránsito puede llevarte a revisar acuerdos y expectativas dentro de vínculos importantes. Algunas relaciones podrían necesitar más libertad, mientras que otras podrían fortalecerse gracias a una conversación sincera.

: . El tránsito puede llevarte a revisar acuerdos y expectativas dentro de vínculos importantes. Algunas relaciones podrían necesitar más libertad, mientras que otras podrían fortalecerse gracias a una conversación sincera. Capricornio : una nueva manera de organizar tu rutina . Puede mostrarte que determinados hábitos ya no funcionan como antes. Cambiar la forma de trabajar, administrar el tiempo o cuidar tu bienestar podría convertirse en una prioridad.

: . Puede mostrarte que determinados hábitos ya no funcionan como antes. Cambiar la forma de trabajar, administrar el tiempo o cuidar tu bienestar podría convertirse en una prioridad. Acuario : una revolución creativa . Urano es el planeta tradicionalmente asociado con la casa acuariana y su retrogradación en Géminis puede estimular especialmente tu imaginación. Una idea que inicialmente parezca poco convencional podría convertirse en una oportunidad para desarrollar un proyecto personal.

: . Urano es el planeta tradicionalmente asociado con la casa acuariana y su retrogradación en Géminis puede estimular especialmente tu imaginación. Una idea que inicialmente parezca poco convencional podría convertirse en una oportunidad para desarrollar un proyecto personal. Piscis: una transformación dentro del hogar. El tránsito puede llevarte a cuestionar qué significa para ti sentir estabilidad. Podrían surgir cambios en la convivencia, en la organización de tu espacio o en la manera de relacionarte con tu familia.

¿Cuál es la energía disponible del tránsito de Urano retrógrado en Géminis en 2026 y 2027?

La energía disponible durante este tránsito puede favorecer:



Revisar creencias : cuestionar ideas heredadas puede permitir construir una visión más auténtica de la realidad.

: cuestionar ideas heredadas puede permitir construir una visión más auténtica de la realidad. Cambiar la manera de comunicarse : será posible descubrir nuevas formas de expresar pensamientos y necesidades.

: será posible descubrir nuevas formas de expresar pensamientos y necesidades. Actualizar conocimientos : aprender algo diferente puede convertirse en una herramienta para adaptarse a los cambios del futuro.

: aprender algo diferente puede convertirse en una herramienta para adaptarse a los cambios del futuro. Romper patrones mentales : Urano retrógrado puede ayudar a identificar pensamientos repetitivos que limitan el crecimiento personal.

: Urano retrógrado puede ayudar a identificar pensamientos repetitivos que limitan el crecimiento personal. Aceptar cambios inesperados : aquello que inicialmente parece una interrupción podría terminar abriendo una alternativa que no había sido considerada.

: aquello que inicialmente parece una interrupción podría terminar abriendo una alternativa que no había sido considerada. Estimular la creatividad : las ideas poco convencionales pueden adquirir mayor protagonismo durante el tránsito.

: las ideas poco convencionales pueden adquirir mayor protagonismo durante el tránsito. Recuperar la libertad de pensamiento: será un período para tomar distancia de opiniones externas y decidir qué ideas realmente representan a cada persona.

Urano retrógrado en Géminis también puede aumentar simbólicamente la necesidad de experimentar y buscar respuestas diferentes. Sin embargo, la influencia de la retrogradación sugiere que no todo cambio debe hacerse de inmediato: algunos movimientos requieren primero una revisión interna.