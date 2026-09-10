Toy Story: así puedes decorar cupcakes inspirados en Lilipad

Toy Story es una de las películas favoritas de todos y con su última entrega trajo un nuevo personaje llamado Lilipad. Si estás por hacer un evento inspirado en esta película pues te traemos las mejores maneras de decorar cupcakes con esta Tablet.

Los Granjeros no lo saben, pero el público ya eligió “Al Más Gallito” de La Asamblea

Lo interesante de esto es que no tienes que ser un experto en repostería para poder lograrlo ni disponer de herramientas costosas. Con un poco de creatividad y paciencia podrás obtener grandes resultados.

¿Cómo decorar tus cupcakes inspirados en Lilipad?

Base de fondant con cortador redondo

La primera opción consiste en teñir fondant con color verde, luego lo estirar con un rodillo y con ayuda de un cortador circular vas a hacer el corte que cubre la superficie. El rostro puede ser completado agregando dos pequeños círculos de fondant blanco y negro para realizar los ojos.

Toppers de papel impreso

Esta es una opción rápida y económica ya que lo que debes hacer es buscar e imprimir el rostro de Lilipad en papel fotográfico o cartulina fina. Lo que debes hacer es recortar las figuras en forma circular y pégalas sobre un palillo de madera para poder clavarlo en el centro del cupcake.

Personaliza tu tablet de la mejor manera.|Pinterest

Glaseado verde y ojos de caramelo

Aquí te dejarnos una opción en la que debes preparar buttercream o crema de mantequilla con unas gotas de colorante comestible verde. Vas a aplicar el copete de crema sobre el panquecito con ayuda de una manga pastelera que tenga una boquilla rizada y encima puedes colocar dos gomitas blancas o lunetas de chocolate para los ojos.

Galletas redondas decoradas

Una alternativa es poder disponer de galletas de vainilla o chocolate de manera circular para la cara. Las vas a cubrir con una capa fina de glasé real o fondant verde y dibuja los rasgos faciales. Una vez seco, coloca la galleta ligeramente inclinada sobre la crema del cupcake para darle dimensión.

Galleta con detalles de chocolate

Por último, tienes que separar una galleta de chocolate clásica manteniendo la cara que conserva la crema blanca limpia (o añade una capa delgada de glasé verde sobre ella). Toma un lápiz pastelero de chocolate derretido o glasé negro, para dibujar los ojos y la boca de Lilipad.

Consejo gastronómico

Si vas a usar la crema de mantequilla debes utilizar colorantes comestibles en gel o pasta en lugar de los tradicionales para que se conserve un color verde vibrante y no se deshaga.