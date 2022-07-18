Tras ser apuñalado por un indigente, estrella del deporte muere.

El nombre de Bobby East se volvió tendencia el pasado fin de semana, luego de darse a conocer que perdió la vida en una gasolinera del sur de California, Estados Unidos.

Recordamos la trayectoria de Susana Dosamantes tras su fallecimiento.

El expiloto de la NASCAR y del United States Auto Club (USAC) falleció a los 37 años de edad tras una discución con un vagabundo llamado Trent William Millsap.

Los hechos ocurrieron en una gasolinera de Westminster, una ciudad situada unos 50 kilómetros al sureste de Los Ángeles, donde Bobby y el sospechoso se envolvieron en una discusión que terminó en tragedia.

Trent le clavó un objeto punzante a Bobby, quien quedó tendido en el suelo tras el ataque hasta que llegaron los paramédicos.

Los oficiales trataron de mantenerlo con vida hasta llegar al hospital más cercano, aunque perdió la vida poco después de ingresar al nosocomio.

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Indigente fue detenido por las autoridades

Trent William Millsap es un vagabundo en libertad condicional y considerado "peligroso" por las autoridades de Estados Unidos. La policía lo llevaba buscando desde el pasado miércoles 13 de julio, pero fue capturado tras apuñalar a Bobby.

“Los oficiales intentaron medidas para salvar su vida hasta que llegaron los paramédicos de OCFA y transportaron a la víctima a un centro de trauma local, donde la víctima sucumbió a su herida”, dijo un comunicado de la policía de California.

Trent fue localizado el viernes 15 de julio por las autoridades en un apartamento de la ciudad de Anaheim, así que fue abatido tras enfrentarse a los agentes.

Bobby East fue un expiloto de la NASCAR y del United States Auto Club (USAC), de este último fue campeón en tres ocasiones (2004, 2012 y 2013).

Tras su primer título, East probó suerte en la NASCAR durante unos años entre 2005 y 2008, además de participar en U.S. Auto Club y Automobile Racing Club of America.

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