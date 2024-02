Mujer que fue captada con Peso Pluma rompe el silencio y responde si es la amante del cantante

Peso Pluma se encuentra en el ojo del huracán por presuntamente haberle hecho de chivo los tamales a Nicki Nicole, ya que el cantante de corridos tumbados fue captado al lado de una voluptuosa mujer cuya identidad se ha dado a conocer, se trata de la influencer Sahar Sonia.

Cabe mencionar que la madrugada de este martes 13 de febrero se viralizó el video de un fanático de Peso Pluma, en donde se le ve caminando tomado de la mano de una escultural mujer que no es Nicki Nicole, se trata de Sahar Sonia.

Aunque Peso Pluma no ha hecho ningún comentario al respecto, Nicki Nicole fue la encargada de destapar la aparente infidelidad de ‘La Doble P’, esto a través de sus historias de Instagram donde publicó el siguiente mensaje:

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

¿Quién es Sahar Sonia? La mujer con la que fue captado Peso Pluma es Sahar Sonia, una joven influencer que es muy activa en redes sociales y constantemente presume sus viajes en Instagram. Hace poco estuvo en el festival Electric Daisy Canival (EDC), visitó Japón, Jamaica, entre muchos otros lugares.

Aunque actualmente ya no está disponible el perfil de Sahar Sonia, se sabe que tenía poco más de 20 mil seguidores en Instagram; sin embargo, antes de desactivar su cuenta publicó un enigmático mensaje que posiblemente estaría relacionado con Peso Pluma.

Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

¿Qué dijo Sahar Sonia?

Aunque no dio más detalles de su publicación, la frase quedó libre a la interpretación. El mensaje original estaba escrito en inglés y decía: “Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”. Traducido al español dice: “No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados de la misma historia”.