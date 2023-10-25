Ingrid Coronado toma con paciencia el proceso con Anna Ferro pese a lo caro y agotador

Ingrid Coronado ha hecho lo imposible para que la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, le devuelva el departamento que le pertenece a sus hijos y en el que aún vive en Cuernavaca. Ha sido tal su intención de recuperarlo, que ha buscado personalmente a Anna para dialogar con ella, sin éxito alguno.

Sí, por supuesto, me da largas, no me queda otra que hacer lo que tengo que hacer, es agotador y caro, pero te digo una cosa, ya es algo que no me quita el sueño, ya lo tomo como que es lo que me tocó vivir y hago lo que tengo que hacer, es como ir a pagar la luz al banco. Sí, que te digo, a mí solamente me corresponde hacer lo correcto

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¿Cómo toma el proceso su hijo?

Ingrid, asistió al estreno de la obra ‘Peter Pan que Sale Mal’, acompañada de su hijo mayor Emiliano, quien prefiere mantenerse alejado de los escándalos que han envuelto a su madre y a su padre Charly López, aunque sabe que este no quiere devolver a la conductora, una casa que ella dice haber pagado en su mayoría.

Por supuesto que sí, a quien no le va a molestar que su papá haga algo así, pero intenta él también, en gran medida, no estar tan expuesto a todo ese tipo de información y, pues bueno, trabaja con sus enojos y se libra de ellos, no ha tenido dudas sobre situaciones que han tenido que ver con lo legal, a lo mejor, algunas veces me ha preguntado, cuando ha sido necesario le he enseñado documentos, pero no es algo que le quite el sueño

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