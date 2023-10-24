Maite Perroni no sintió rechazo de Bad Bunny en premiación

En la más reciente entrega de los Premios Billboard, el público fue testigo del incómodo momento en que Bad Bunny supuestamente rechazó un beso de Maite Perroni, cuando ella, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez le entregaban el reconocimiento por Canción del año y ventas. Pero, ¿Qué dice la RBD al respecto?.

Yo no lo sentí así, la verdad fue un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé con esa sensación. Cuando vi el video dije ‘claro, si le hacen, así cámara lenta, le hacen close up, se hace terrible todo’, pero no, para nada, yo no lo percibí de esa forma y además, es un artista que admiramos muchísimo y que también, ha mostrado su apoyo y su cariño, ha sido parte de esta generación rebelde, entonces no, no hay, porque hacer algo más grande de lo que es

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¿Cómo fue su encuentro con Peso Pluma

Por otro lado, Maite agradeció que Peso Pluma se haya dado la oportunidad de visitarlos durante su última presentación en Los Ángeles, California, de donde este lunes regresaron.

Además, una persona muy agradable, encantador y su familia también muy lindos, la verdad nos dio mucho gusto conocerlos. Increíble, estaría increíble, por qué no, hay que sumar esfuerzos

¿Quién ha sido su gran apoyo en la gira?

La cantante reconoció lo importante que ha sido el apoyo de sus esposos en medio de la agitada agenda de conciertos, sobre todo para procurar el cuidado de sus hijos.

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