En medio de la polémica, Ingrid Coronado hace oídos sordos y en exclusiva para Ventaneando, asegura estar concentrada en su bienestar interior.

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Mucho trabajo interno, porque sin lugar a duda, el enfrentarte a cosas difíciles sino trabajas en ti, es como estar golpeándote contra la pared. Y, por un lado, estos últimos años han sido difíciles, pero también, por otro lado, me siento una persona sumamente afortunada y bendecida porque tengo cosas maravillosas

Honestamente, el estar acompañada de mis tres hijos, que son tres personas increíbles y yo trato de no quedarme atrapada en las cosas complicadas que tiene la vida y, mejor en enfocarme en todo lo que la vida nos da

Ingrid Coronado reveló los planes que tiene para el próximo año.

La conductora nos platicó cómo pasará Navidad y Año Nuevo, además de los proyectos que tiene para el próximo año.

Este año, vamos a estar mis tres hijos, mi papá con su esposa Daniela, mis hermanos…, vamos a estar todos reunidos. Lo que más nos entusiasma es el hecho de reunirnos con la familia; yo creo que, aunque siempre estamos frecuentándonos, somos una familia muy unida, entre mis hermanas, mis sobrinos, mi papá y demás

Creo que sí es bien importante el hecho de que tengamos el sentido de la Navidad, tendremos una fiesta de Año Nuevo, pero reunida con la familia, también, eso sin lugar a duda es lo más especial, porque creo que como estemos el 31, con la energía que tengamos, de alguna manera puede provocar que el próximo año esté lleno de bendiciones

Y, sobre los rumores sobre un regreso a la televisión para el 2023, Ingrid confirmó que hay pláticas al respecto, pero hasta ahora, nada concreto.

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