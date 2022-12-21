Lisardo nos confirmó que su hija se mudó con él hace algún tiempo.
Luego de las polémicas declaraciones de su expareja, Lisardo reveló que su hija ya se encuentra viviendo a su lado y han pasado grandes momentos.
Luego de que Lisset declarara que Lisardo no era un padre responsable, sobre todo en cuanto a la manutención de su hija María.
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Todo parece indicar que el actor quiere reivindicarse y por ello, la niña que acaba de cumplir 13 años ya está viviendo con él en Morelos, el actor lo confirmó en exclusiva a Ventaneando.
De hecho, hoy se vino conmigo para México está con mi chica que está ahí sentada y estamos con sus hijas y estábamos conviviendo un poquito acá, vine a lo del teatro, vine a hacer unas cositas, pero sí está conmigo, la puse en un colegio allá en Morelos y está conviviendo un poco con su papá
La mamá, pasó un año con lo de su papá pues fuerte, complicado, trabajando y todo y yo creo que también la niña necesita tal vez, estar también con el papá, un ratito. Ahora me tocó a mí y ahorita si convivimos hasta para los calcetines, para todo
Lisardo habló de los momentos que pasa con su hija.
El actor, reveló que su hija está viviendo momentos muy importantes, pero que todo va bien entre ellos. Ya que la joven está haciendo mucho deporte.
Y, pues muy pronto muchas cosas más importantes, se está haciendo una mujer ya, entonces, sí es maravilloso vivir con ella y compartir algo que no pude compartir con mi otra hija, está maravilloso
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El tiempo que ella quiera, el tiempo que pactemos, eso se va a ir viendo, si ella está feliz; yo creo que ella está feliz, ahora está haciendo muchísimo deporte, encontró un deporte que se llama… es una maravilla, es como el rugby, pero con un frisbee y está feliz jugando y es una campeona
Lisardo, develó la placa del final de temporada de la obra 'Mujeres con Pantalones, Interpretadas por un Hombre en Faldas', junto a Susana Moscatel en el Teatro Milán de la Ciudad de México.