Issabela Camil reveló que las críticas han afectado a Sergio Mayer.

Issabela Camil admite que las críticas y detractores que se ha ganado Sergio Mayer por involucrarse abiertamente en temas como las denuncias por abuso sexual de la hija de Ginny Hoffman o Daniela Berriel, sí le han llegado a afectar.

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A mí me duele que se le juzgue, que se le critique y es difícil porque mucha gente no entiende. De repente estás hablando del papá de alguien, de la hermana de alguien, del esposo de alguien y a dos chiquitas que están en casa, no siempre es tan fácil explicar cosas

Por ese lado, cien por ciento. A veces le digo: ‘De verdad, a veces, me hubiera gustado que tomarás otra decisión y no la hiciste’. Lo respeto, lo trato de entender, no entiendo todo lo que hace siempre, pero lo respeto

Pero, ¿le incomoda el protagonismo de su esposo?

A veces hay pleitos, a veces no, pero cien por ciento doy mi opinión, no me quedo callada y también sé cuando él quiere manejar el barco, lo dejó y no me preocupa, no necesito siempre estar de protagonista de todo

La nueva producción de su hermano

En otros temas, Issabela Camil le augura todo el éxito del mundo a su hermano Jaime Camil, como intérprete de Vicente Fernández en la bioserie sobre el ídolo de México.

Hace poquito en el rancho estuvimos juntos y llegó con su bigote y todo, se ve hermoso, se ve fantástico, me parece que hicieron una gran elección en elegirlo a él. Es un papel que yo creo que implica un reto altísimo

¿Issabela Camil ya vio la serie de Luis Miguel?

Y, por último, aseguró no haber visto ninguna temporada de la serie de Luis Miguel y estas son sus razones.

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