Exmánager revela que Joan Gabriel está apenado tras pleito legal.

Hace unos meses Joan Gabriel se vio en prisión tras agredir físicamente a su hermano Jean y su esposa, pero de acuerdo con el exmánager de Juan Gabriel, éste se encuentra muy apenado por todo lo ocurrido al respecto.

"Todo fue gracias a ese veneno que soltaron las gentes cuando se dio la persecución de la herencia y un personaje demandó y dijo mentiras, cosas terriblemente falsas y eso le afectó a los muchachos. No te creas, el más afectado es Joan porque hace muchas preguntas que Laura no puede contestar, se enfada y por eso fue la discusión con sus hermanos", dijo Jesús Salas a Ventaneando.

Según el exmánager de Juan Gabriel, la madre de ellos, Laura Salas, intentó separarlos en la pelea, además dijo que no hubo lesiones físicas fuertes, sino más bien de corazón porque se quieren mucho.

"Estaba enojado y finalmente se le pasó, ya perdonaron a su hermana. En lo conyugal está muy apenado con ganas de que no hubiera pasado".

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Laura Salas pagó la fianza de Joan Gabriel

Luego de que Joan Gabriel cayera en la cárcel, Laura Salas fue quien pagó la fianza para que saliera libre y enfrentará el juicio por lesiones, pero en libertad.

"Su mamá no aguantó y fue por él, tuvo que pagar una fianza, ya aclaró que no la había perjudicado y Joan está un poquito sentido con su hermano, pero pronto limarán asperezas", dijo.

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