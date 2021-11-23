Ninel Conde se reunirá con su hijo tras polémica con Giovanni Medina.

Giovanni Medina visitó nuestro foro de Ventaneando y confirmó que Ninel Conde se reunirá con su hijo Emmanuel esta misma tarde.

El Bombón Asesino podrá ver a su hijo por tres horas bajo la presencia de una autoridad y un psicólogo en la casa de Giovanni Medina.

Queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa y parte de un círculo sano, es la convivencia con ambos padres. Yo estaba deseoso, pero en las condiciones adecuadas

Se ha dictado una convivencia cada 15 días a partir del día de hoy en un espacio seguro que es la casa de Emmanuel

Giovanni Medina asegura que los encuentros entre Ninel y su hijo se aplazaron tras la polémica con Larry Ramos.

Si estas convivencias las hubieran puesto en otro lado, yo no habría estado de acuerdo. Yo no sé si ese señor está escondido o no sé sobre sus investigaciones al respecto. A ese tipo de cosas, no puedo exponer a mi hijo

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Giovanni Medina habla de su polémica con Ninel Conde

Giovanni Medina asegura que continúa demandado por Ninel Conde por los supuestos delitos de daño moral, daño psicoemocional y más.

Sin embargo, la intérprete de Tú no vales la pena se reunirá con su hijo por primera vez desde abril de 2020.

“No es algo que le llame mucho la atención a Emmanuel, pero estamos trabajando para que haya un buen vínculo y tengan una buena relación”, expresó el artista sobre su hijo.

Giovanni Medina subrayó que su hijo y Ninel Conde tienen vínculos emocionales que reforzar.

Desafortunadamente hay que trabajar la tierra. Mi hijo no tiene un recuerdo de su mamá llevándolo a la escuela o de su mamá asistiéndolo en las noches. Ninel nunca dejó sus prioridades por ser mamá. En redes sociales le recriminan que ha sido más mujer que madre

“Espero haber hecho lo correcto y que aquí se acabe”, concluyó Medina en exclusiva a Ventaneando.

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