Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, revela que hay una luz de esperanza para la reconciliación de sus hermanos y de ella misma con sus tíos, Rosie y Juan Rivera, aunque reconoce que para ello se necesita humildad de ambos lados.

Recuérdese que Jacqie es hoy la administradora del legado de la cantante, luego de que Rosie fuera destituida como albacea, un hecho que dividió a la dinastía entera y provocó que Lupillo Rivera, tomara partido por sus sobrinos.

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Dentro de mi corazón, yo también lo deseo, obviamente se necesita mucha sanidad interior al perder a alguien tan grande, un pilar que mueve muchas cosas. No sé cuándo, pero no lo veo muy lejos, nada más que va a tomar mucha humildad y querer ser mejor persona de ambos lados

Se sigue queriendo, se ama de lejos. Ahorita estamos enfocados en sanar heridas, en perdonar, ha sido un proceso de crecimiento personal, que yo fui la hija rebelde, me fui a los 18 años y quise comprobarle a mi mamá que yo pude hacer la vida por mi misma y cuando falleció mi mamá, sentí mucha culpabilidad que perdí años con ella y ahora, estar en esta posición y estar trabajando por su legado, ha sanado muchísimo en mí, la siento más cerca que nunca

¿Cómo va la presentación del nuevo disco de Jenni Rivera?

Jacqie está de visita en Guadalajara para presentar el disco ‘Misión Cumplida’, que contiene 8 temas de Jenni Rivera, que su hijo Johnny encontró en un disco duro.

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