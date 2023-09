Los mejores memes de los cuerpos de presuntos extraterrestres presentados en la cámara de diputados

Este miércoles se llevó a cabo por primera vez en México una audiencia pública relacionada con los fenómenos OVNIS, en la cual estuvo presente Jaime Maussan, quien pidió a los legisladores reformas para reconocer la existencia de los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), término que sustituye al de OVNI.

El evento tuvo lugar en la Cámara de Diputados y el encargado de encabezarla fue Jaime Maussan, presentador del programa “Tercer Milenio”, quien durante años ha investigado el fenómeno OVNI.

¿Jaime Maussan presentó cuerpos de extraterrestres? Antes de que concluyera el evento, Jaime Maussan presentó dos cuerpos de presuntos extraterrestres que tienen más de mil años, de acuerdo con la prueba de carbono 14 realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).





“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (…) sino seres que estaban sepultados en minas de diatomea – área fosilizada”, dijo.

AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CONGRESO DE MÉXICO PARA REGULAR EL FENÓMENO ANÓMALO NO IDENTIFICADO [UAP] 🇲🇽 📷📷📷🇯🇵🇱🇧🇳🇱



La conexión nuclear con #UAP y la seguridad aérea ante #UAP con los Testimonios de Ryan Graves y Robert Salas de primera mano a nivel mundial. pic.twitter.com/m6yW9ptpNR — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 12, 2023

¿Jaime Maussan busca una legislación que reconozca los FANI?

Como mencionamos anteriormente, Jaime Maussan destacó esta reunión y adelantó que el objetivo es normar el criterio de los FANI e incluirlos en la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con el fin de convertir a nuestro país en uno de los primeros en aceptar la presencia de no humanos en nuestro planeta.

“Es inevitable, tarde o temprano lo tenemos que hacer. Aquí la oportunidad para poder realizar una enmienda a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano para reconocer al Fenómeno Anómalo No Identificado (FANI)”, agregó.

“Nuestro universo consta de trillones de galaxias. De acuerdo a los últimos cálculos astronómicos (…) nuestro universo puede estar formado por 100 sextillones de planetas. La posibilidad de que exista vida, incluso, inteligente son indiscutibles; sin embargo, para la ciencia es difícil de aceptar que la vida inteligente se pueda trasladar de un mundo a otro, porque las distancias son muy grandes, al menor, los son para nosotros”, sentenció.

Un servidor se basa en sustento: a) Enmienda del Senado EUA sobre evidencias biológicas de inteligencias no humanas para la NDAA 2024; b) Dictamen Científico del ADN por el Dir. del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la @SEMAR_mx c) más evidencia. ¿Qué hacemos? pic.twitter.com/I9yQgIYuOX — 💧J. Alberto (@admpubmx) September 13, 2023

No obstante, en las redes sociales se desataron los memes de manera increíble por lo presentado, aquí los mejores.

Wey se imaginan que el Jaime Maussan un día se quite de repente su traje de humano y se vaya volando en su forma de extraterrestre riéndose? Sería el plot twist mas grande de la historia pic.twitter.com/GrV2kK5tw3 — Arcz 🐺 (@xArcz10x) September 14, 2023

De Aqui Donde Se Inspiro Jaime Maussan En La Exposición De los Extraterrestres pic.twitter.com/OmqVhbJMFB — Tony May (@TonyMayG) September 13, 2023