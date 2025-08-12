Las 3 monedas que los coleccionistas añoran y hoy se venden en más de 4 millones de pesos cada una
Revisa bien tu cartera y checa si tienes una de estas monedas coleccionables; una de ellas tiene un error muy marcado.
En el mundo de la numismática, las monedas coleccionables y con errores son de las más codiciadas. Hoy, tres de ellas se ofertan por más de 4 millones de pesos en plataformas como Mercado Libre:
- La moneda conmemorativa de 20 pesos con tres caras.
- La moneda de un peso con error único.
- La moneda conmemorativa de 20 pesos por los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz.
Si tienes alguna de estas monedas, presta atención a las siguientes características, pues podrías venderla por una fuerte cantidad de dinero.
Cómo son las monedas que se venden en más de 4 millones de pesos: los detalles que debes conocer
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), dos de las tres monedas ofertadas son especiales por ser conmemorativas: las de 20 pesos.
La primera, lanzada en 2021, es conocida como la de las tres caras. Conmemora el Bicentenario de la Independencia Nacional, tiene diseño dodecagonal y presenta los rostros de perfil de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero. Algunos ejemplares similares se ofertan en eBay por 500 pesos, mientras que en Mercado Libre hay publicaciones que alcanzan millones, según el nivel de conservación y otros detalles.
La segunda moneda de 20 pesos conmemora los 500 años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz. Se puso en circulación en 2019, según el portal especializado Numista. Su diseño circular de 12 lados muestra, en el reverso, un barco del siglo XVI a la izquierda y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a la derecha.
Finalmente, está la moneda de un peso de 2016 con un error visible: fue acuñada con el anillo bimetálico de una moneda de 2 pesos, posiblemente debido a una falla en el proceso de fabricación. Este tipo de piezas son muy valoradas por los coleccionistas, ya que se consideran únicas.
Si tienes una moneda similar o con errores especiales y quieres venderla, lo más recomendable es acudir a una casa especializada en numismática para que un experto realice la valoración correspondiente.