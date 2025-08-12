¿“Elton John mexicano”? Aleks Syntek reafirma anécdota con el compositor británico y muestra pruebas

En las últimas semanas Aleks Syntek ha sido blanco de memes, cuestionamientos y burlas en redes sociales por diversas declaraciones que hizo a lo largo de los años. Le han acusado de contar historias inverosímiles o hacer declaraciones sobre sus logros que, a juzgar por muchos, son exagerados.

Entre las anécdotas que más han causado controversia está la vez que Aleks Syntek conoció a Elton John, y este último le habría dicho que a él le decían “el Aleks Syntek británico”. La broma se hizo porque, según el intérprete de “Te Soñé”, un empresario le contó al compositor inglés que a Aleks le decían “el Elton John mexicano”.

Aleks Syntek trabaja en su incursión en el mundo editorial y en el séptimo arte [VIDEO] El cantante nos compartió cómo es que con tanto trabajo logra compaginar su vida profesional con la privada.

Aleks Syntek muestra pruebas de su encuentro con Elton John en 2012

Ante las incesantes burlas, Aleks recurrió a sus redes sociales para reafirmar la anécdota viral y mostrar algunas pruebas de que sí sucedió. El encuentro con Elton John se dio el 24 de febrero de 2012, en el backstage del concierto Por La Paz Con Elton John, donde Aleks fungió como telonero.

Crédito: Instagram. @syntekoficial

El cantautor mexicano cuenta que, entre risas y anécdotas al conocerse, Elton John soltó la frase: “Sabías que en Gran Bretaña me conocen como el Aleks Syntek británico”.

“¿Fue una broma? Sí. ¿Fue un halago? También. ¿Fue real? Completamente. No fue sarcasmo, ni exageración. Fue una forma muy británica de mostrar simpatía y respeto mutuos y viniendo del Maestro, no hay mayor honor”.

El intérprete de “Duele El Amor” dijo que ese tipo de recuerdos “no se inventan, se viven”.

Crédito: Instagram. @syntekoficial

Aleks Syntek acompañó su relato con una nota de prensa, fotos con el ídolo británico y una carta firmada por organizadores de ese evento. Los organizadores confirman la anécdota como verídica.