Javier Guatemala revela los detalles de su proceso contra Luis Miguel

Además del reclamo por la falta de manutención y convivencia con sus hijos que acaba de recordarle Aracely Arámbula, a Luis Miguel lo espera en México otro pleito legal, se trata de la demanda interpuesta en el año 2012, por despido injustificado de parte de Javier Guatemala, quien asegura haber sido el administrador de su casa en Acapulco, por más de 20 años y exige una compensación de al menos 11 millones de pesos.

No obstante, este último tiene esperanza de que todo se solucione, pues según, se enteraron que el cantante, ya ha tomado cartas en el asunto y esta es la razón.

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Cuando está en una gira, cuando va a empezar a trabajar, cuando está trabajando, no le gustan este tipo de problemas, entonces no le gusta que se hable mal de él, no le gusta que hablen de él y yo pienso que por eso, están haciendo eso

¿Podrían llegar a un acuerdo?

Según Guatemala, es a través de un tercero que Luis Miguel, ha querido arreglar el conflicto.

De hecho, la persona que me contactó es un empresario de aquí, de Acapulco y me dijo ‘Sabes que, me habló Micky y me dijo que hable contigo. Incluso me dijo que te pidiera tu número de teléfono, dice que te sigue queriendo, que eres buena persona, y todo esto’ y le digo ‘sí, pero, yo necesito una respuesta, no tengo ningún problema, claro que sí, se lo puede dar’ incluso, mandó a pedir una carta de puño y letra…

Recordaba yo, que ahí estaba yo, al cien por ciento, leal al cien por ciento, estoy esperando, si él me habla mañana, pasado… Esta persona que les digo, con el cheque, ese mismo día, vamos con mi abogado a conciliación y arbitraje, me desisto…

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¿Qué dice el abogado de Javier Guatemala?

Finalmente, el abogado de Javier Guatemala, explicó por qué sigue sin avanzar la demanda en Guerrero.