Johnny Depp responde a Amber Heard tras declararse en bancarrota para no pagarle.

Nuevas cosas han surgido de lo que ha sido uno de los juicios más mediáticos no solo en el año sino en la década, y quizá pasen muchos años para que veamos algo similar. Ahora tenemos contestación de Johnny Depp, quien le respondió a Amber Heard tras declararse en bancarrota para no pagarle.

A esto tenemos que agregar que Camille Vasquez, abogada del actor, ha dado su punto de vista en lo que respecta al cargo por difamación por el que fue condenado su representado y lo hace con la clara intención de anularlo.

¿Qué dijo Johnny Depp a Amber Heard? La representante legal de Johnny Depp dijo a nombre del actor lo siguiente: “lo hicimos. El señor Depp terminó presentando su propia apelación para que la corte pudiera tener el registro completo. Ella insiste en continuar litigando este asunto y tenemos que proteger los intereses de nuestro cliente”.

Pero la cosa no terminó ahí pues Camille Vasquez dijo que de no haber sido porque Amber Heard presentó primero una acción para impugnar el veredicto del jurado, el actor Johnny Depp no habría hecho nada más. Recordemos que la apelación de Amber Heard se produjo a pesar de que a la actriz se le negó la solicitud de un nuevo juicio, por lo que no le quedó otra opción que solicitar dicho recurso legal.

Finalmente, la letrada declaró que la decisión de Amber Heard de apelar no fue una sorpresa para el equipo legal de Johnny Depp, debido a que la litigante Camille Vásquez dijo que “era lo esperado”, a lo que agregó que fue Amber Heard quien expresó abiertamente estas intenciones: “quiero decir que ella indicó desde el día que perdió el juicio que iba a apelar”.