Exatlón: Así Macky y Evelyn sellaron su amistad. (FOTOS)

Nuevas amistades comienzan a formarse en la temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, donde las atletas rojas y azules han demostrado gran química en lo que va de la temporada.

no las separen nunca pic.twitter.com/gZ9lJV54Iz — annita 𓆌 (@goldenduggay) September 15, 2021

Tal es el caso de Macky y Evelyn Guijarro, quienes presumieron momentos épicos en la batalla por la insignia femenil.

Sniper llegó como fuerza especial a las tierras más exigentes de la televisión y no dudó en regalar sus mejores tips a Macky.

Ambas atletas trabajaron como equipo y fue así como la querida Macky se ganó su segunda estrella femenil, misma que podría acercarla al premio de la Fórmula 1 en el extranjero.

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Evelyn Guijarro y Macky sellan su amistad con memes y fotos

Las queridas integrantes del equipo azul generaron todo tipo de reacciones en las redes sociales, ya que decenas de internautas crearon memes celebrando el inicio de una de las amistades más esperadas de Exatlón.

“Eres una reina” expresó Macky a Sniper al terminar la prueba de la insignia femenil. Ambas participantes se llenaron de halagos y no dudaron en expresar su admiración mutua en las playas más exigentes de República Dominicana.

La amistad de la lanzadora de jabalina con la integrante de Conquistadores también generó divertidos memes y comentarios por parte nuestros fanáticos de Exatlón.

“Diosas”, “Reinas”, “Amo su amistad” y “Las mejores atletas” fueron algunas palabras de los usuarios de las redes sociales.

Tras ganar su segunda insignia femenil, Macky agradeció a todo su equipo por alentarla hasta el último momento.

Recordemos que, la atleta tiene que ganar otras dos insignias para quedarse con el premio de la Fórmula 1 en el extranjero.

Por lo pronto, Macky encontró a una gran amiga y coach que puede guiarla en la temporada más exigente de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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