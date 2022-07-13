Jorge Ortiz de Pinedo rompe el silencio en el caso de Mónica Dossetti.

Jorge Ortiz de Pinedo rompió el silencio sobre el complicado caso que pasa actualmente Mónica Dossetti y sobre las posibilidades de ayudarla.

Es muy difícil, la situación de Mónica Dossetti, porque preguntamos en la ANDA cuál era la situación que tiene ella en sindicato, desde el 2013 ella fue dada de baja del sindicato, o sea por no cotizar

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Ya no es socio de la ANDA, según la Asociación Nacional de Actores porque no está trabajando, ahora, al estar enfermita tenemos otro limitante en La Casa del Actor porque las reglas y el estatuto de las reglas del actor hablan de que nosotros podemos admitir actores y actrices de 65 años en adelante y, ella tiene 55 nada más y, además de que estén con sus facultades plenas, porque no somos un hospital, somos una casa de retiro, una casa de descanso

Entonces, no tenemos los elementos para poderla cuidar, ya cuando la gente entra y después de años se deteriora la salud de las personas, ahí están y ahí las cuidamos, pero con ciertas limitaciones, cuando se complican las cosas tienen que ir a un hospital y la familia tiene que hacerse cargo o la ANDA, en este caso

Jorge Ortiz de Pinedo reveló su sentir por Mónica Dossetti.

El actor y comediante aseguró que se siente apenado y avergonzado por lo que vive actualmente Mónica Dossetti.

Ahora, lo de Mónica, estoy apenadísimo, estoy avergonzado, estoy impactado con lo que acabamos de ver, me da muchísima pena, bueno, ojalá y este muchacho pueda de alguna manera, José Antonio Iturriaga pueda lograr algo, pero con asilos privados porque, en la Casa del Actor lo veo, verdaderamente complicado por la edad, por su condición física, tiene esclerosis múltiple, no tenemos cómo atenderla y porque no tenemos recursos

Jorge Ortiz de Pinedo habló de las complicaciones que tiene Mónica Dossetti por su familia

La familia, yo creo que, en este caso, si ella está completamente lúcida, para entrar a La Casa del Actor, los actores y las actrices, piden entrar. Tiene que estar completamente lúcido y decir ‘Yo quiero entrar al cada actor’ y se les da entrada por medio de la ANDA

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