Jorge Sánchez dispuesto a hacer las paces con José Manuel Figueroa.

Jorge Sánchez Figueroa, hijo de Rosa Figueroa y sobrino del finado Joan Sebastian, no está cerrado a la reconciliación con su primo José Manuel Figueroa, a pesar de que éste lo acusó a él y a su hermano Omar de saquear las propiedades del recordado “Poeta del Pueblo”, para quien trabajaron hasta su deceso.

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¿La muerte de Julián Figueroa servirá para que se reconcilien?

Ante la posibilidad de que la sorpresiva y lamentable muerte de Julián Figueroa los una y reconcilie, Jorge Sánchez declaró en exclusiva para Ventaneando que desconoce si dicha reconciliación se llevará a cabo o no, y aseguró que quiere mucho a su primo José Manuel Figueroa.

“No sabría decirte si lo vaya a hacer o no, yo a mi primo José Manuel Figueroa lo quiero mucho, como a todos mis primos, lo cierto es que tiene mucho tiempo que no lo miro, pero tampoco le puedo desear el mal porque es mi primo hermano”, aseguró Jorge.

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Así mismo, el hijo de Rosa Figueroa dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y aseguró que “si Dios quiere que el día de mañana él y yo nos encontremos pues con mucho gusto lo voy a hacer porque es mi primo”.

¿Cómo le afectó la partida de Julián Figueroa?

Sobre cómo le ha afectado la partida de su primo Julián Figueroa, Jorge Sánchez dijo estar “muy triste y no lo asimilo porque yo con mi primo Julián tenía una relación muy bonita, nos hablábamos muy seguido, me afecta mucho su muerte, su partida”.

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¿Ya habló con Maribel Guardia? El primo de Julián Figueroa reveló que no ha podido hablar con Maribel Guardia, pero le envió un mensaje a Imelda y Marco para extenderles sus condolencias. Desafortunadamente no pudo estar con su primo en estos momentos.

“No pude hablar con la señora Maribel, le mandé un mensaje a Ime y a Marco, les externé mis condolencias y no pude estar con mi primo en este momento”, finalizó Jorge Sánchez.