Jornada laboral en México: ¿Cuánto tiempo tendrán las empresas para adoptar la reforma?

Mucho se ha hablado sobre este tema en los últimos meses y, desde ahí es posible tener muchas certezas. Ahora bien, por más que haya habido una alta rotación, también hay algunas dudas y esta puede ser una. Dicho esto, hablemos sobre el tiempo que tendrán las empresas para adoptar la jornada laboral en México, derivada de la reforma.

Antes de empezar, dando un poco de contexto, el Poder Legislativo ha planteado un proyecto de ley que pretende modificar el tiempo que la población le dedica a sus trabajos. Básicamente se aspira a pasar de 48 horas semanales de trabajo a 40, algo que va en la misma dirección que otros países en el mundo que han implementado esta medida y han tenido buenos resultados.

Te puede interesar: Jornada laboral en México: ¿Se eliminarán los bonos y las prestaciones si aprueban la reforma?

La iniciativa que ha presentado la diputada Susana Prieto, ha tenido la debida aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. Ahora se supondría que se discutirá de una buena vez en el pleno, pero el rechazo del Partido Acción Nacional (PAN) como del empresariado genera que la situación no avance fluidamente.

¿Cuánto tiempo tendrían las empresas para adoptar la reforma de la jornada laboral?

El magistrado, Héctor Arturo Mercado López, afirmó que las compañías privadas tendrían 1 año para adoptar la reforma en cuestión y al sostener su punto, reveló que esta iniciativa cuenta con una buena dosis de popularidad entre la población. Además, se resaltó que las empresas tienen que darle capacitación a su personal.

También te puede interesar: Jornada laboral en México: ¿Por qué el 18 de septiembre es clave para aprobar la reforma?

Para defender esta reforma de la jornada laboral, se expresó que en México hay una sobreexplotación del trabajo que ha llevado a que exista improductividad, también que los salarios no son lo suficientemente buenos ante las tareas que debe hacer la sociedad.