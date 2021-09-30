¿De qué murió José Alfredo Jiménez Gálvez?

José Alfredo Jiménez Gálvez, productor musical, compositor e hijo de la leyenda José Alfredo Jiménez, falleció a los 63 años de edad víctima de un infarto fulminante.

Entre sus últimos proyectos se encontró su participación en la bioserie en honor a su padre, en la que cuidaba cada uno de los detalles para que se retratara a la perfección la historia del más grande compositor de música vernácula que ha dado México. Incluso, en una reciente entrevista con Ventaneando, el hijo del compositor hizo tremendas confesiones en cuanto a brujería se refiere.

Le hicieron muchas cosas de brujería, allá en la casa encontramos tierra de panteón, sobre todo frente a la casa, teníamos una terraza y un jardincito, nos encontramos unos bultos, había ruidos muy extraños en esa casa, con murciélagos, tierra de panteón, excremento, figuras hechas con sangre

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José Alfredo Jiménez Gálvez confesó los amores de su padre

En esa misma entrevista, el ahora fallecido hijo del cantante confesó quiénes fueron los amores platónicos de su padre, como fue el caso de Lucía Méndez.

Una que lo dejó impactadísimo y demás, fue Lucía Méndez, que es muy guapa mi paisana, pero en esos momentos era muy jovencita. Mi mamá murió en 1973

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