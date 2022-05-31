José Joel quiere recuperar las cenizas de su padre, José José.

José Joel comparte en exclusiva para Ventaneando su deseo de recuperar la parte de las cenizas de su padre, que tienen en su poder su media hermana, Sara Sosa y la madre de ésta, Sara Salazar, en Miami. Y es que José Joel cree que no están bien custodiadas.

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Por supuesto que sí, por supuesto, porque te repito, al día de hoy lo tienen ahí en el cajón, en el buró o en el clóset. Entonces, de que esté allá arrumbado a que pueda estar aquí, con nosotros, me entiendes. Por supuesto que sí, con favor de Dios y de los juzgados y de los abogados, pronto tendremos respuesta, recuerden ustedes que todo lo que estamos haciendo ahorita legal, es para poder llegar a estas gentes y que nos den la cara

El cantante confiesa tener plena confianza en que su madre Anel Noreña, recibirá lo que le corresponde como heredera universal de José José.

Todo va bien, lo que pasa es que va muy lento. Entre la pandemia y todo el papeleo que se tiene que hacer y además, porque la verdad nosotros, repito, no tenemos prisa de nada. Hay que hacer las cosas bien, acorde a la ley, acorde a derecho para que todo quede muy bien planchadito

José Joel fue homenajeado por su larga carrera musical.

El pasado fin de semana, José Joel recibió un reconocimiento por 35 años de trayectoria en el Hipódromo de las Américas.

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