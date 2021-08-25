José Joel advierte que el proceso legal de Sara Sosa y Sara Salazar es un delito.

José Joel advierte que el proceso que Sara Sosa inició es un delito.

Luego de que hace varios meses fuera ratificada como heredera universal y albacea del testamento de José José en México, Anel Norteña y sus dos hijos, José Joel y Marisol, esperan viajar en próximas fechas a Miami, Florida, para promover el reconocimiento de dicho documento ante las autoridades norteamericanas y echar por tierra el proceso que Sara Sosa y Sara Salazar iniciaron una corte de Miami, asegurando que ellas eran los únicos familiares vivas del Príncipe de la canción.

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No sé si estaba queriéndose tantear a un juez, comprar un juez allá, pero eso es delito, eso ya lo platicamos, amén, de lo que tenemos que resolver personalmente. Esta niña está infringiendo ya en delitos de una situación, que te digo, sin meter las manos va a acabar en el bote sí insiste en seguirle mintiendo a la ley americana, por amor a Dios. Pero hay vamos

Nosotros tenemos que ver el poder, ir a Miami y justamente aclarar de manera personal con testamento en mano, por si no les queda claro, que un testamento mexicano es mundial, ahí empezó yo creo todo o esta gente empezó a burlarse del hecho de ‘ay si, en México la ley ni existe’, no si existe y por supuesto que existe, hay un testamento, es aquí y en el mundo

Los abogados de la familia les han indicado que tienen que ir de forma presencial para poder hacer la aclaración.

Entonces en base a eso, nuestros abogados si nos indicaron que hay que buscar la manera de poder llegar y decir ‘pues aquí estamos los que dicen que no estamos, aquí estamos’, mi madre, mi hermana Marysol y yo y en base a eso, darle seguimiento, pero ahorita, te digo, justamente con el hecho de que hubo un rebrote, estamos en tercer rebrote, estamos en semáforos rojos, amarillos, naranjas y demás, nos seguimos cuidando y en el momento que podamos ir, vamos a ir y les informamos

Por el momento, la familia del difunto cantante no tiene una fecha estimada para poder viajar.

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