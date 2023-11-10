José Manuel Figueroa emprendió acciones legales contra Alicia Machado

José Manuel Figueroa anuncia que ya entabló un proceso legal en contra de Alicia Machado, para que le compruebe legalmente que, tal como lo aseguró en un reality show en el que intervino hace poco, la agredió físicamente cuando eran pareja.

Se está haciendo, lo que se tiene que hacer legalmente, sus declaraciones ya están hechas y derechas, entonces, yo creo que lo más importante es presentar sus pruebas. Sin embargo, Alicia durante tantos años me negó y solo salió, no para denunciarme, frente a las leyes como debe de ser y le aplaudo que quiera ser bandera para la mujer violentada

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Es correcto, es válido, por supuesto que es válido, es correcto, pero lo debes de hacer en forma, no es primero los medios de comunicación o peor todavía, primero promocionar un programa, un reality para que de esa forma ustedes sepan de él y a final de cuentas, no actuar legalmente

En otros temas, refrendó que buscará ser reconocido legalmente como el compositor del tema ‘Fruta Prohibida’, aunque se la regaló a Ana Bárbara.

La canción siempre fue suya, esa es la neta, por supuesto que se la compuse a ella, por supuesto que la regalé, siempre se la voy a dejar, como le dejé muchas regalías más, del alma. Lo único que quiero, es mi reconocimiento como compositor

¿Qué piensa del disco de su hermano?

Sobre el reciente lanzamiento de ‘A Mi Medida’, que su medio hermano Julián Figueroa grabó con Diego Verdaguer, comentó:

La verdad, me gustó, sentí cosita, porque me hubiera encantado poder participar en ese disco

¿Cómo va a apoyar a los afectados por el huracán Otis?

En conferencia de prensa, José Manuel anunció que el próximo 17 de noviembre, ofrecerá un concierto en Xochitepec, Morelos a beneficio de los afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y espera que lo acompañe su novia, Marie Claire Harp.

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