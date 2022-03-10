José Manuel Figueroa habla del pleito por la herencia de Joan Sebastian.

José Manuel Figueroa se va con todo en contra de su media hermana Juliana Figueroa, hija de Érica Alonso y de su tío Federico, a quien señala de mal aconsejarla para frenar el cierre del juicio intestamentario por la herencia de Joan Sebastian.

Sí, de los ocho, ella es la única y la que, durante siete años, la única que ha retrasado el proceso y la que no está de acuerdo con absolutamente nada, aconsejada de su madre, su abogado y mi tío Federico

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José Manuel revela sus deseos de comprarle a sus hermanos su parte de la Hacienda La Calera de Jalisco, inscrita en el listado de bienes de su padre.

Me gustaría quedarme, comprar ese rancho a todos, pero lo veo complicado. Es el rancho más bonito… No seas tan chismoso, me vas a echar a perder mi plan macabro, todo echas a perder, el anillo, el compromiso, el tamaño, La Calera

Sobre Marco Chacón, quien representa a Julián Figueroa y ha asegurado que la resolución del juicio intestamentario ya está cerca, comentó:

Yo le creo mucho a Marco Chacón porque él sí está muy empapado del tema, él conoce muy bien y ha cooperado mucho con todos los demás abogados

En torno a cuándo podría inaugurarse el rancho de Teacalco como Centro de entretenimiento, admitió que es un proyecto sobre el cual todos los herederos deben de ponerse de acuerdo.

Hay que platicarlo, no es una decisión que nada más puedo opinar yo

José Manuel Figueroa y Marie Claire hablan de sus respectivos problemas legales

En otros temas, aseguró que la denuncia que su expareja Farina Chaparro presentó en su contra por violencia, no prosperó.

No, no ha ratificado su denuncia. No ha presentado módulo, lugar, tiempo, ni tampoco más pruebas, ni los videos, ni las fotos. Entonces, mi denuncia va muy bien, mi denuncia va espectacular, la mía es por extorsión y ya se están comprobando varias cosas

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Lo que sí sigue adelante, es la denuncia que Marie Claire presentó en contra de Efraín Vergara por violencia de género, al haberla amenazado con difundir imágenes de la relación que sostuvieron.