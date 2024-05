José Manuel Figueroa habla de la polémica familiar de Ana Bárbara

José Manuel Figueroa separa los problemas que tiene con Ana Bárbara y con empatía expresó que le duele que su expareja sentimental esté atravesando por conflictos familiares.

Yo lo único que puedo decir es que, en mi época, cuando me tocó nadar en la media luna de Río Verde, yo vi una familia muy unida, muy amada de mi parte, muy amada de mi familia, su familia. Me duele, pero también de alguna forma me reflejo. La verdad que Dios la bendiga, está pasando por una situación complicada y eso no tiene nada que ver con lo demás

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

¿Qué consejo le mandó José Manuel Figueroa a Ana Bárbara?

Incluso, sin criticar a su ex, le mando un consejo para que trate de ser fuerte en el escenario y no mezcle sus problemas personales con los profesionales, porque últimamente Ana Bárbara se ha quebrado en llanto al estar cantando.

El escenario es para hacer sonreír, la obligación de la persona que está arriba de los escenarios es transportar a la persona que te compró el boleto y transportarla a un lugar de libertad y no transportarlo a tus problemas, sino llevarlo a un lugar de felicidad. No digo que no es profesional, es una de las artistas más profesionales que hay en el escenario. Pero yo le recomiendo que es más sano para ella amarrarse un poquito más fuerte y tratar de no llevar eso al escenario

¿Qué dice sobre los padres de Ana Bárbara?

De una forma respetuosa habló de su exsuegro, Don Antero Ugalde.

¿Don Antero? Me imagino que el viejo todavía sigue noviando por ahí. Era guapo, cuando yo lo conocí era muy guapo

Mientras que de la mamá de Ana Bárbara, así se expresó.

El desayuno más sabroso que he probado me lo hizo ella, le decía ‘Revoltillo’

Y aunque los reporteros intentaron que fuera su opinión más detallada de los problemas familiares de Ana Bárbara, decidió no opinar y no meterse en algo que no le competen.