Paulina Dávila habla sobre su novio Juan Pablo Medina y sus proyectos.

La vida de Juan Pablo Medina dio un giro de 180° en 2021, cuando fue ingresado de emergencia al hospital en el que le amputaron la pierna derecha debido a una trombosis arterial que puso en riesgo su vida.

Afortunadamente, el actor ha sabido sobreponerse a la adversidad y de a poco ha ido retomando su carrera profesional convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Paulina Dávila, su novia, habló a las cámaras de Ventaneando sobre el actor y los proyectos de éste durante la alfombra roja de la serie "Belascoarán".

“Juan Pablo está muy bien, seguramente lo van a ver muy pronto y les contará él de sus proyectos, pero nada, muy bien, muy sano y muy contento. Siempre estoy ahí y yo creo que las parejas independientemente de lo que sea, la idea de ser pareja es apoyarse y estar ahí firme, al pie del cañón”, aseguró la guapa actriz colombiana que aseguró que su novio no para de trabajar.

El actor representará a México en la carrera “Running Clinic” que se llevará a cabo en Santiago de Chile desde este martes y hasta el jueves 13, el evento tiene la intención de devolverle la motivación a las personas que han sufrido alguna amputación, además de promover la reparación, integración y resocialización de quienes lo han padecido.

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¿Qué ha sido de Juan Pablo Medina tras la amputación de su pierna? Hace algunas semanas, Medina compartió que está más que listo para la competencia deportiva que tendrá lugar en Santiago de Chile. “Estoy muy emocionado, pero contento de esta invitación, así que allá nos vemos”, publicó.

Además, en un breve texto recordó que padeció una trombosis arterial, misma que derivó en la amputación de su pierna derecha: “Pensando en mis prioridades y con una gran actitud tomé la decisión de seguir viviendo y luchando por mejorar mi salud mental y física. Busco inspirar a la gente para que cumplan sus sueños, mostrar que se puede seguir viviendo de manera normal al utilizar una prótesis”, añadió.

¿Le gustaría casarse con Paulina Dávila?

En una entrevista que el actor concedió a Ventaneando dejó entrever que sí tiene intenciones de dar el siguiente paso con su novia.

