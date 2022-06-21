La Voz: Conoce a los últimos participantes en elegir equipo.

Los días siguen pasando y los lugares dentro de los equipos de los coaches de La Voz cada vez son menos, por lo que los participantes tienen que saltar a uno de los escenarios más importantes de México a dar su mejor interpretación.

Ha-Ash, Joss Favela, David Bisbal y Yuridia han hecho todo lo que está en sus manos para poder sumar las mejores voces y poder pasar a la siguiente ronda con un equipo que pueda competir para ganar La Voz.

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Este lunes vivimos uno de los últimos días de audiciones en La Voz, pues los equipos están casi completos, por lo que hemos visto varios bloqueos en el panel de coaches, ya que nadie quiere dejar ir a los mejores talentos del escenario.

Así marchan los equipos de La Voz con sus nuevos integrantes.

Los lugares se terminan, por lo que las voces que se han sumado a los equipos este lunes son casi las últimas en tener la gran oportunidad de mostrar su voz y ser moldeada por los coaches.

El primero en sumar una voz a su equipo este lunes, fue David Bisbal, quien se quedó con el talento de Gabriel García, Ulises Ronces, Alisson y Paty y Blanca Estela Pavón.

Por su parte, las Ha-Ash lograron sumar a su equipo la voz de Alan Cisneros, Melanie Márquez, Danna Salazar y Lari Panini.

Joss Favela tuvo una gran noche en La Voz, ya que logró integrar a su equipo la voz de Marlen Ramón, Adriana Morroyoqui, Yudith Ascencio y Beatriz Ortega.

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Mientras que, Yuridia se quedó con la voz de Denisse Castellanos, Carlos Mendiola, Luis Máximo y Angelique Solorio.

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