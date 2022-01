Joven mexicano deja Harvard para regresar con su ex. (VIDEO)

Un joven mexicano sorprendió en TikTok con su historia en un video , pues dejó Harvard, la mejor universidad del mundo, para regresar con su ex. El momento se viralizó en internet, pues ella le pidió que “fueran solo amigos”.

Un chico causó polémica en la red social china al confesar que había abandonado la Universidad de Harvard para volver a México y poder estar cerca de la mujer que amaba.

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, confesó el usuario @palevill27 en un visual donde usa una camiseta de la universidad.

El video del estudiante, que dejó la mejor universidad del mundo por amor, ya superó los dos millones de reproducciones y recibió decenas de críticas por haber desperdiciado esa gran oportunidad en su vida estudiantil.

“Muy listo para entrar a Harvard, pero no mucho para la vida”, “Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida”, “Entonces no eras tan inteligente como pensabas”, le dijeron algunos internautas.

El joven confesó sus sacrificios hechos por amor

El joven de la polémica anécdota subió el video como parte de una tendencia en TikTok, que consiste en confesar los sacrificios que han hecho por amor y que no fueron valorados, acompañados de la melodía ‘Favorite Crime’ de Olivia Rodrigo.

Aunque en el video, el chico no cuenta el desenlace de su historia, respondió en un comentario que la mujer lo despreció: “Y también ser su mejor amigo”.

