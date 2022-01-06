Joven llora al recibir juguete que siempre quiso de Reyes Magos. (VIDEO)

En estas fechas, muchas personas piensan en los regalos que pedían a los Reyes Magos cuando eran pequeños, pues una vez que llegaban, disfrutaban jugar con sus familiares y amigos.

Otras veces, no siempre llegaban los juguetes pedidos, tal y como le sucedió a un joven que se estremeció al recibir un regalo que no tuvo de pequeño.

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Gran regalo de Reyes Magos conmueve en las redes

Hace algunos días, se popularizó en las redes sociales la historia de una señora que recibió una muñeca por primera vez en su vida, y que por supuesto, conmovió a miles de personas en el internet.

Ahora, fue un joven el que estremeció las redes sociales, luego de pedir por años un juguete que después de mucho tiempo, por fin lo tuvo en sus manos.

Por medio de TikTok se dio a conocer este caso, pues fue la usuaria @grispandy1, quien contó que debido a la falta de recursos económicos para comprarle a su hijo lo que tanto deseaba, por un largo tiempo no pudo cumplirle el sueño de regalarle una pista que pedía a los Reyes Magos.

Afortunadamente las cosas cambiaron, y en la actualidad, como un detalle bastante especial, decidió buscar ese juguete y darle una sorpresa.

En el video se puede observar cómo el joven comenzó a abrir su regalo. Al ritmo de villancicos, el joven comenzó a romper la envoltura y se llevó una sorpresa.

El protagonista quitó todo el papel y contempló en silencio la pista de autos que tanto quería, mientras la emoción se hizo evidente.

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Por supuesto que este momento, no tardó mucho tiempo en hacerse viral entre los internautas, pues muchos usuarios aceptaron que terminaron igual de conmovidos que el joven y lo felicitaron porque por fin tuvo el juguete que siempre soñó.

