VIDEO de mujer cargando a león por la calle sorprende al mundo.

Los vecinos de un barrio de Kuwait fueron testigos de cómo una mujer iba cargando a un cachorro león por las aceras con toda tranquilidad. El hecho quedo grabado en un video y sorprendió al mundo.

Fue a través de un audiovisual de TikTok, donde el usuario @xtassy publicó el video donde una mujer trasladó en sus brazos a un león cachorro bastante.

En el video se logra apreciar que el felino trata de soltarse sin éxito, pero la mujer logra cargarlo por un tiempo considerable, hasta que por fin lo suelta y se queda quieto.

En la grabación de corta duración se ve como la joven carga al animal en los brazos como si se tratara de un bebé, luego de que supuestamente el felino se escapara, y lo hace sin mayor esfuerzo.

El hecho ha asombrado a los internautas, pues claramente se puede ver a la chica caminando alrededor de cuatro metros mientras carga al felino.

Poco después, la joven baja al cachorro león y lo pone detrás de una camioneta. Este hecho ocurrió en Kuwait, cuando supuestamente el animal se escapó de la casa de sus dueños, quienes reportaron su desaparición a las autoridades correspondientes.

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¡Casual! Un video que circula en redes muestra a una niña caminando por la calle ¡con un león en sus brazos!https://t.co/3MInqgnD0G pic.twitter.com/xsAoXL5Imq — @diario24horas (@diario24horas) January 3, 2022

Internautas destacan fuerza de la mujer cargando al león

Los internautas reconocieron en varios comentarios, la gran valentía y fuerza de esta mujer, pues no cualquiera se atreve a hacer este tipo de hazañas.

El video ya cuenta con más de tres millones de reacciones, 46 mil comentarios y ha sido compartido más de 184 mil veces, pues es un hecho insólito en internet.

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