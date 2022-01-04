VIDEO de mexicano pidiendo torta de tamal en España causa furor.

Una de las cosas más famosas de México es su gastronomía, pues es sumamente popular y reconocida en cualquier rincón del planeta; sin embargo, algunas especialidades de nuestra cocina se han hecho famosas a nivel internacional, hasta llegar a España.

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Hombre pide una torta de tamal en España

Y así lo demostró un hombre que intentó pedir una torta de tamal, o como mejor se conoce, una "guajolota". La respuesta que recibió en España rápidamente se viralizó en todas las redes sociales.

Por medio de la plataforma TikTok, se compartió un video donde se puede observar esta situación divertida que ha tenido miles de corazones rojos y de comentarios.

En las divertidas imágenes, compartidas por el usuario @pleparrieta, se puede ver al hombre entrar en una tortería de Madrid, preguntando por una torta de tamal o una "guajolota", mientras el vendedor lo ve con cara de sorpresa, pues no sabe qué es lo que le están pidiendo.

Disculpa, ¿vende torta de tamal? Veo que vende tortas de muchas cosas, ¿no? Verde, rojo o de dulce

Ante el desconcierto del vendedor, un hombre que estaba en el establecimiento responde que se trata de un alimento italiano, y que lo puede conseguir en un centro comercial, lo cual causó la risa de los internautas.

Eso es italiano, me parece. Son italianas

Como era de esperarse, esta divertida respuesta causó gran sensación entre los usuarios de internet, quienes no dudaron en dejar sus comentarios, todo mientras el video sigue incrementando el número de visitas.

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