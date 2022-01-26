Este equipo de la Liga MX recordará a Juan Gabriel con una playera conmemorativa.

El deporte y la música pueden unirse en cualquier momento, la mejor muestra de ello es que el equipo de futbol Bravos hizo una alianza para recordar a Juan Gabriel a 10 años de su presentación en el Palacio de Bellas Artes con una playera conmemorativa.

"Se hizo una alianza con el club de futbol de Ciudad Juárez, con los Bravos, para patrocinar la camiseta del equipo en una edición conmemorativa en los colores negro y dorado, festejando el primer décimo aniversario de Don Alberto cuando se presentó en Bellas Artes y así impulsar este vínculo que existe entre el entretenimiento, el arte y el deporte", informó el Licenciado Guillermo Pous.

En un enlace en exclusiva para Ventaneando, el abogado agregó que se trata del equipo icónico de Ciudad Juárez, la ciudad que adoptó muy bien y reconoció en grande al creador de 'Hasta que te conocí'.

"Es la primera vez que un club de la liga tiene una alianza con un artista de ese calibre, aunque pudiera existir alguna otra, no sería de este calibre", agregó el defensor legal.

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Iván Aguilera celebra homenaje pambolero a su padre

Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, celebra que un equipo de futbol de Ciudad Juárez recuerde a su padre de una manera tan especial, que será vista por millones de personas que vean los partidos de futbol en vivo o en la televisión.

"Él fue parte de las negociaciones, él fue a quien inicialmente buscaron, por lo que tomó la decisión de hacerlo porque además hay un vínculo muy estrecho de la ciudad con su padre, lo cual a él le gustó mucho, entre la Casa Museo Juan Gabriel y ahora este vínculo que arraiga mucho más a la ciudad con su papá", dijo Guillermo Pous.

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