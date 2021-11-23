Daniela Parra presenta una denuncia en contra de Ginny Hoffman.

La mañana de este lunes, Daniela Parra, hija de Héctor "N", presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Ciudad de México en contra de Ginny Hoffman, madre de su media hermana, por omisión y ocultamiento de un supuesto delito.

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Aquí está la denuncia, es oficial, porque como lo he dicho, mi papá es inocente, entonces esta denuncia es para que se investigue bien, que de verdad hagan el trabajo como lo tienen que hacer. Estoy demandando a la señora Ginny Hoffman por omisión de los hechos

Esto no tiene nada que ver con que yo crea que mi papá es culpable, para nada, yo sigo creyendo fielmente con la frente en alto y con los pantalones bien puestos, que mi papá es inocente. Ese no es el tema, si a mi papá lo están investigando por supuestos delitos, entonces a la señora también la tendrían que estar investigando por la omisión de esos mismos delitos, lo hemos dicho muchas veces, pero al parecer la Fiscalía pues no le ha importado

La Fiscalía tiene que investigar a todos los involucrados, a ella no la quieren investigar, no sé por qué, entonces ahora lo van a tener que hacer obligadamente. Si mi hermana sufrió algún abuso, ella lo omitió y no lo están investigando

Héctor "N" podría quedar en libertad

Daniel Parra y su abogado están en espera de la nueva resolución de una demanda amparo para saber si Héctor "N" queda en libertad.

El 3 de diciembre, esperemos que sea positiva porque ya no hay manera de que sigan teniéndolo ahí

Este domingo, se realizó una subasta de dos cuadros pintados por la artista Nayura Aragón, en la cual se recaudaron fondos para financiar la defensa de Héctor "N".

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