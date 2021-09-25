Hijos de Juan Gabriel revelan los proyectos sorpresa del fallecido ídolo.

Iván Aguilera asegura que aún faltan proyectos para honrar a su padre.

Juan Gabriel sigue vivo, pero es gracias a su monumental legado artístico, ya que sus hijos, encabezados por su heredero universal Iván Aguilera, están impulsando una serie de proyectos para que su vida y obra se conozca ampliamente, entre estos, la segunda parte de la bio serie Hasta que te conocí, una película, un documental y el lanzamiento de algunos volúmenes discográficos.

En exclusiva a Ventaneando, así lo confirmó el propio Iván Aguilera al término del homenaje póstumo que se le rindió al Divo de Juárez en los Premios Billboard, y donde fue toda una sorpresa ver reaparecer a la familia del ídolo.

Iván estuvo acompañado de su esposa, sus hermanos Hans, Jean, y Guillermo Pous, albacea de la herencia de Juan Gabriel.

Muchos detalles no les podemos dar, pero sí va a haber una película, la segunda temporada de ‘Hasta que te conocí', varios álbumes. Tenemos muchas cosas preparadas

Es una responsabilidad grande, pero estamos listos para hacer todo esto. Estamos bien, muy unidos. El licenciado Pous es el encargado de esto y yo creo que vamos a seguir trabajando con él toda la vida

La noticia también es que tanto Jean como Hans Aguilera, tendrán una participación muy especial en estos proyectos.

Todos estamos involucrados de una forma u otra, pero yo creo que vamos a meter nuestras propias anécdotas. Estamos muy felices juntos

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Hijos de Juan Gabriel hablan de homenaje a su papá en los Premios Billboard

Con la emoción aún a flor de piel, compartieron que les pareció el tributo de los Premios Billboard, cuyo montaje estuvo a cargo del director de orquesta Eduardo Magañanez.

Todo maravilloso, los vestidos magníficos… a todo mundo le gusta ‘Amor Eterno’, todos los artistas son muy buenos amigos de la familia. Los amigos de mi papá siempre fueron como su familia, así que son como nuestros tíos o tías

Y no pudieron dejar de recordar los momentos en que más han extrañado a su padre a 5 años de su partida.

Éramos familiares, pasábamos las navidades, es muy triste porque siempre estaba ahí. Los domingos nos juntábamos y eso es lo que se extraña

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