Lupita D’Alessio recupera los derechos sobre sus canciones.

Nuestra querida Lupita D'Alessio se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera y lo comparte en exclusiva con Ventaneando.

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Es importante para mí venir a ensayar y ver la perspectiva para el 6 de noviembre que es mi primer DVD, después de 51 años ya con gente presencial, para los que gustan de mi música y, algunos detalles checar para que quede todo padre para el 9 también, pero estamos viendo cosas para el 6

Yo creo que la gente que nos dedicamos a la música, queremos lo mejor y creo que es importante que un artista se fije en cada detalle y que tengas un equipo que realmente respete esos detalles y te entienda como BOBO, creo que es bien importante. Y, más consentida yo no puedo estar con Borovoy, mi mánager, lo digo abiertamente, el equipo de gente profesional y no soy fácil de tratar y no es que sea mala de tratar, soy demasiado perfeccionista

La cantante revela la forma en que le dieron noticia

Después de muchos años Lupita D'Alessio podrá volver a grabar sus más famosas canciones.

Me dieron la sorpresa hace poco, me dijeron ‘ya vas a comer con Jaime Azcárraga’ y no pude creerlo, fue un mundo de emociones y agradecimiento con toda la gente del señor Azcárraga y se dio, por fin, liberando mi catálogo, Dios sabe porqué hace las cosas. Es una Lupita D’Alessio con la experiencia que los escenarios le han dado y la vida misma, que es cuando tú vas a valorar más las cosas

La cantante se encuentra preparándose para su próximo concierto y revela la forma en que se alista.

Este que estamos ensayando es importante, pero el 6 yo voy a llorar, yo creo que la primera nota que yo salga a cantar, la gente, seguramente estamos muy bien conectados, no me van a dejar y me van a hacer llorar, el aplauso es el alimento del artista

La fidelidad de la gente es gente que gusta de mi música y hablo de generación en generación, no estoy generalizando, es la gente que gusta de mi música, hay gente que nos gusta, pero a los que le gusta ha sido fiel en todos los momentos que yo me he presentado y, fiel hasta en la vida, en los tropiezos, caídas y levantadas han estado ahí

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Al mismo tiempo, reveló que le encantaría poder interpretar su música en el Palacio de Bellas Artes.