¿José José sabía de la supuesta infidelidad de Sara Salazar?

José Joel confirma que Sara Salazar le fue infiel a José José.

Fue durante el homenaje por el segundo aniversario luctuoso de José José, el sábado pasado, cuando Cuauhtémoc Sánchez, ex colaborador y amigo del cantante, reveló que Sara Salazar había mantenido una relación extramarital cuando El Príncipe de la Canción se encontraba grabando en México la telenovela La Fea Más Bella.

Pero, ¿qué dice José Joel sobre esta presunta infidelidad de la ahora viuda de su padre?

¿A penas se dio a conocer eso? ¿O sea, apenas se enteraron ustedes? Qué bueno. Sí, desgraciadamente sí, yo no estuve ahí, pero se rumoraba mucho, tanto Cuauhtémoc como Laurita siguieron a la señora cuando andaba haciendo sus situaciones extramaritales, pero honestamente, no tenemos ni nombres ni fotos muchos menos

Se sabe todo lo que hizo esa señora porque veía la manera de echarse su canita al aire. Les hemos platicado que muchas de las cosas, que han salido a la luz, ya se sabían y se manejaban de manera personal; estaba Temo, Willy, Toño, Alberto Hernández, Laurita y yo

El hijo del intérprete de Vamos a darnos tiempo confirmó que la supuesta infidelidad de Sara Salazar, ya se sabía en la familia.

Había mucha gente en esa gira de ‘Grandeza Mexicana’, que es cuando todo esto empieza a suceder y que estaba a sabiendas. No se decía nada a nivel público porque seguía siendo la pareja de José José y después la esposa de José José

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José Joel asegura que muchos secretos de Sara Salazar pronto saldrán a la luz

José Joel expresa que la verdadera personalidad de Sara Salzar pronto se destapará y sorprenderá al público mexicano.

Ustedes no son tontos y todo esto ya se sabía tras bambalinas. Ahora que fallece mi papá y tenemos cierta autoridad para decir todo lo que conocen, por supuesto que va a seguir saliendo

Pero, ¿acaso José José se enteró de la infidelidad de su esposa?

No sé, nunca hablamos de ello por respeto, ‘es tú esposa, tú sabrás’, no se trata de hablar mal de la señora, pero todo lo que se le conoce a Sara, pues claro que te das cuenta que era capaz de eso y de muchas otras cosas más que están sobre la mesa

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