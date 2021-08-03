¿Cuál es el estado de salud de Juan Pablo Medina tras ser hospitalizado?

Luego de que se diera a conocer que el actor Juan Pablo Medina se encontraba hospitalizado debido a una trombosis, su equipo de prensa explicó que se encuentra fuera de peligro y en recuperación, esperando que en próximos días pueda abandonar el hospital.

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Su estado de salud es muy bueno, sí tuvo un momento crítico, pero ya está muy bien, está recuperado, está fuera de terapia intensiva, estamos contentos con su recuperación

Hasta el momento se desconoce la causa que lo llevó a ser internado.

La publirrelacionista explicó que no pueden dar más información, ya que no cuentan con el parte médico completo, pero que sí pueden decir que está fuera de peligro, después de dos semanas de haber sido ingresado al hospital.

Estamos agradecidos por la preocupación, pero lo verdaderamente importante es que él está bien y que está sano

Recordemos que fue hace poco cuando se dio a conocer que el actor fue hospitalizado, debido a que durante la grabación de una serie comenzó a sentirse mal; entonces, le fue diagnosticada una trombosis.

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¿Qué es una trombosis?

Es una enfermedad que ocurre cuando un pequeño coágulo de sangre se desprende de una pared venosa y viaja por el torrente sanguíneo, lo que puede ocasionar que tape una arteria y provocar un infarto o alojarse en alguno de los órganos vitales y tener consecuencias graves para la salud.

