Reemplazan a Juan Pablo Medina de proyecto tras complicaciones de salud.

El actor Juan Pablo Medina se encuentra bien y tranquilo de estar en casa, luego de permanecer casi un mes hospitalizado por una trombosis, informó El Universal.

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Compañeros y amigos muy cercanos al actor, que fueron entrevistados por el diario de circulación nacional, indicaron que Juan Pablo Medina se encuentra positivo y está buscando en cuanto sea posible, regresar al trabajo que más le gusta.

Recordemos que por la trombosis sufrida se le tuvo que amputar una parte de su pierna derecha, pero señalaron que eso no ha minado su personalidad y, al contrario, toma las cosas con calma.

Se encuentra muy bien y cuidado, come sin problema y feliz por su reciente nominación al Ariel

Juan Pablo Medina dice adiós a proyecto

Juan Pablo Medina se encontraba trabajando en una serie de Disney cuando comenzó a sentirse mal. Las dos semanas de trabajo que hasta ese momento contabilizaba, se dejaron de lado por los tiempos de recuperación que tendría, por lo que se ha revelado que Oscar Jaenada ocuparía su lugar.

También, se mencionó que el catalán Jaenada comenzó grabaciones hace dos semanas en locaciones de la capital. Trabajadores de la producción lamentaron la situación del actor, pues en set estaba cautivando a todos con su personaje de un hombre carismático y divertido, pasando por una etapa clave en su vida.

Medina buscará el próximo 25 de septiembre su primer Ariel, premio que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine nacional, en la categoría de Mejor Actor.

Su trabajo en El club de los idealistas se medirá al de sus colegas Alfonso Herrera con El baile de los 41, Demian Bichir en Danyka, Armando Espitia por Te llevo conmigo, Fernando Cuautle con Nuevo orden y Gabino Rodríguez por Fauna.

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Ayer el actor regresó a utilizar sus redes sociales para darle Me gusta a una publicación de su novia, la actriz Paulina Dávila, quien mostró una foto de su más reciente trabajo.

