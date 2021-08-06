¿Quién es Paulina Dávila, la novia del actor Juan Pablo Medina?

¿Quién es Paulina Dávila, la novia de Juan Pablo Medina? La actriz tiene una relación con él desde finales de 2020 y enfrentan una difícil situación por el estado de salud del actor.

La histriona es popular por interpretar a 'Mariana Yazbek' en 'Luis Miguel, la serie', es originaria de en Medellín, Colombia y además, estudió Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana

Fue en 2012 cuando comenzó como actriz con el personaje de 'Melissa Rojas' en la película mexicana 'Rezeta', luego trabajó en series en México y Colombia, como fueron los caso de 'Alguien más', 'Tres caínes' y 'Mujeres al límite', así como películas como 'Perdida', '3 idiotas' y 'Después de ti'.

La fama llegó a Paulina Dávila al dar vida a 'María del Carmen' en el largometraje 'Qué viva la música', del director colombiano Carlos Moreno.

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La historia de amor de Paulina y Juan Pablo

Se sabe que Paulina Dávila y Juan Pablo Medina se conocieron durante el rodaje de un cortometraje titulado 'La hora cero', pero fue hasta diciembre del año pasado que hicieron su romance público. Desde entonces han estado juntos y más ahora por el estado de salud que atraviesa Juan Pablo.

La pareja tiene en puerta un reto de amor, ya que el actor se salvó de una trombosis que desafortunadamente le tuvo que ser amputada una pierna y permanece internado en el hospital. La familia de este se ha mostrado muy hermética en este delicado asunto.

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