Juan Rivera aclara que el pleito con su sobrina tiene más de un año

Juan Rivera afirma que el conflicto con su sobrina Chiquis, por la coautoría de la canción ‘Abeja Reina’, no es nuevo. Hace más de año y medio, él mismo solicitó a la disquera que la representa, que se corrigieran los créditos y se le incluyera a él y a Bobby Castro, compositor contratado por su empresa editora, como autores del tema musical. Sin embargo, su petición no ha sido escuchada hasta el día de hoy.

Le mandamos la primera carta a la disquera de mi sobrina, a su manager y a la editora, que por favor bajaran el tema de todas las plataformas, que tenía 14 días para responder, pero que teníamos la mejor intención de arreglar la situación, de la mejor manera posible. Yo inicié esta conversación con ellos el 10 de junio de 2022, ya tenemos 18 meses hablando sobre este tema, y simplemente no se ha hecho nada

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El manager de mi sobrina respondió ayer, pidiendo hasta el 1 de febrero para resolver el asunto, mi abogado me dijo ‘y por qué ocupan tanto tiempo, si ya tienen 18 meses intentando arreglar esta situación’. La coautoría sería conmigo y con el otro compositor

¿Qué mensaje le manda a Chiquis?

En torno a los mensajes que Chiquis publicó este jueves en redes sociales, asegurando que teme por su integridad y que si algo le pasa, ya se sabe de dónde vendría el ataque, Juan Rivera dijo:

Creo que sería sumamente importante para mi sobrina, que en vez de subir este tipo de mensajes a redes, si ella se siente agobiada o amenazada por alguien, que levante una denuncia. Ella sabe que mi número de teléfono es el mismo, que si algo le incomoda de esa magnitud, yo voy a salir a apoyarla de la manera que sea, los problemas de negocios se quedan acá, la familia siempre va de frente

¿Qué piensa de los escándalos de la familia?

A un día de que se cumplan once años de la muerte de la "Diva de la Banda", Juan Rivera admitió que siente vergüenza de que esta fecha se vea empañada por los encontronazos familiares.

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